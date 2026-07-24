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Slovensko.sk hlási ďalšie veľké problémy: Prihlasovanie zlyháva! Systém je zastaraný

Samuel Migaľ
Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk má aktuálne problémy s prihlasovaním. Technické komplikácie, ktoré sprevádzalo výrazné spomalenie portálu a krátkodobá nedostupnosť prihlasovania, zaznamenal aj v predchádzajúcich dňoch. Hlavnou príčinou je, že technický systém ÚPVS je dlhodobo zastaraný, uviedla v piatok Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

„Aktuálne zaznamenávame technickú komplikáciu spojenú so spomaleným prihlasovaním do portálu slovensko.sk. Na jej opätovnom odstránení a plnom sprevádzkovaní služieb intenzívne pracujeme,“ uviedla NASES. Situácia podľa agentúry nadväzuje na udalosti z minulých dní, keď sa v dňoch 18. a 19. júla uskutočnila na portáli mimoriadna technická odstávka. Počas nej bolo dočasne pozastavené spracovanie správ a zablokovaný prístup do elektronických schránok. Po ukončení odstávky boli v dňoch 20. a 21. júla zaznamenané ďalšie technické komplikácie, ktoré sprevádzalo výrazné spomalenie portálu a krátkodobá nedostupnosť prihlasovania.

„Vzhľadom na vek a komplexnosť infraštruktúry je potrebné počítať s tým, že k podobným obmedzeniam, spomaleniam či dokonca neplánovaným výpadkom môže dochádzať kedykoľvek aj v budúcnosti,“ dodala NASES. V dôsledku neplánovaných výpadkov môže podľa nej dôjsť k obmedzeniam najmä v oblasti histórie správ a prihlásení. Napríklad v plnom rozsahu nebude dostupné zobrazenie stavu histórie správ a prihlásení v elektronických schránkach. V niektorých prípadoch môže vzhľadom na zvýšenú záťaž stále dochádzať ku krátkodobým nedostupnostiam prihlasovania sa na portál a do prostredia elektronickej schránky.

Viac o téme: ProblémySystémSlovensko.skSamuel MigaľÚstredný portál verejnej správy (ÚPVS)Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
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