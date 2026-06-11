Kolíková ostro varuje pred novými zákonmi: Vláda podľa nej otvára dvere korupcii a mafii

BRATISLAVA - Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu Trestného poriadku týkajúcu sa tzv. kajúcnikov. Rovnako na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzvala na odmietnutie novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá prináša možnosť preloženia sudcov bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR na Najvyšší správny súd (NSS) SR bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
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„Vyzývam vládnych poslancov, ak im aspoň trochu záleží na tom, aby sme na Slovensku nedali priestor korupcii, aby odmietli obidva tieto zákony. Aby odmietli, aby nám na NSS SR prešli ľudia, o ktorých nemáme jasno, či u nich nie sú podozrenia z korupcie. Rovnako aby odmietli balík zmien pravidiel pre trestný proces, ktorý vytvorí iba priestor na to, aby sme dali absolútnu priechodnosť korupčným kauzám a boli sme bezzubí v boji proti mafii,“ zdôraznila Kolíková.
Táto právna úprava podľa nej vytvára priestor aj na to, aby si obhajcovia našli novú argumentáciu, ako skúsiť odmietnuť výpoveď Zoltána Andruskóa, kľúčového svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Kritizovala aj nedávnu tlačovú konferenciu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) v budove NR SR. „Spolu so svojím obhajcom tu rečnil a verejne prednášal svoju obhajobu, ktorú by mal predsa prednášať pred súdom,“ podotkla. Pýta sa, či sa stáva NR SR miestom obhajoby obžalovaných.
Hrozba ústavným súdom
Poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS) hovorila vo štvrtok o snahe koalície zničiť inštitút spolupracujúceho obvineného a ovplyvniť tým aj práve prebiehajúce trestné konania. Trestný proces sa tak podľa nej namiesto zrýchlenia a zefektívnenia ešte viac skomplikuje. V prípade schválenia legislatívy avizovala jej napadnutie na Ústavnom súde SR. Kritike podrobila aj navrhované zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich. „My s touto účelovou zmenou robenou zjavne pre pár sudcov nesúhlasíme,“ zdôraznila.
Novelou Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti sa navrhuje upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. Návrh zákona predpokladá benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby. Avšak vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste. V parlamente je v prvom čítaní.
Novelu zákona o sudcoch a prísediacich, umožňujúcu sudcom NS SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, požiadať o preloženie na NSS SR, posunuli poslanci parlamentu minulý týždeň do druhého čítania. Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál vzhľadom na to, že pri zriaďovaní NSS SR neboli akceptované pripomienky väčšiny odbornej verejnosti vrátane NS SR, zdôvodnilo ministerstvo spravodlivosti.