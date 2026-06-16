PS odmieta návrh Hlasu na referendum o predčasných voľbách: Ústavu nemožno meniť podľa politiky koalície

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS by nepodporilo ani samostatný návrh koaličného Hlasu na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR referendom. Uviedla to šéfka klubu PS Zuzana Mesterová. Reagovala tak na vyhlásenie Richarda Rašiho (Hlas-SD) o tom, že Hlas predloží samostatný návrh, ak sa mu zmenu nepodarí presadiť cez pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
„Takýto návrh by sme nepodporili ani ak by ho Hlas predložil ako samostatný, pretože meniť ústavu na návrh ktorejkoľvek zo strán súčasnej vládnej koalície nám nepríde vhodné. Ústava sa takýmto spôsob nemení. Táto otázka si vyžaduje odbornú diskusiu za účasti širokého spektra aktérov i verejnosti,“ poznamenala Mesterová. Zároveň vyzvala Rašiho a Hlas, aby podporili uznesenie PS na skrátenie tohto volebného obdobia. „Ústava takúto možnosť pozná a dôvody na skrátenie tohto volebného obdobia môžeme vidieť každý deň,“ podotkla.
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Opozičná strana SaS už v máji označila referendum o predčasných voľbách za nebezpečný a populistický experiment. „Odmietame predstavu, že referendum o predčasných voľbách prinesie Slovensku stabilnejšie vlády. Znamenalo by to permanentnú volebnú kampaň, neustálu neistotu a rozklad riadneho fungovania štátu,“ povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS).
Kritizovala vtedy novelu Ústavy SR z dielne rezortu spravodlivosti, v ktorej sa taktiež navrhuje možnosť odvolať NR SR pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Argumentovala tiež, že Smer je v otázke referenda farizejský. „Hlas sa môže vo farizejstve predháňať so svojou materskou stranou Smer. Škoda len, že pri tom celom zabúdajú na ľudí a svoje sľuby o lacnejších potravinách a lepšom živote,“ okomentovali liberáli.