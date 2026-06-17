Opozícia ostro kritizuje koalíciu: Na schôdzi chýbajú návrhy, ktoré by reálne pomohli občanom

BRATISLAVA - Opozícia má výhrady k priebehu aktuálnej 52. schôdze. Koaličným poslancom vyčíta predčasné ukončenie rozpravy k niektorým návrhom. Zároveň ich kritizuje za to, že na túto schôdzu nepredložili žiadny legislatívny návrh prospešný pre občanov SR. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov po stredajšom hlasovaní v parlamente.
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„Tato koalícia na tejto schôdzi schvaľuje samé zbytočné návrhy. Teraz sa budeme rozprávať napríklad o národnom dni vlajky, ako keby celá republika nemala iné problémy, len uzákoniť národný deň vlajky,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí). Zároveň hovorila o bezprecedentnom porušovaní rokovacieho poriadku zo strany koalície. „Zarezávajú rozpravu, nedovolia nám vyjadriť sa,“ podotkla.
KDH hovorí o ignorovaných zákonoch pre ľudí
Aj kresťanskí demokrati koaličníkom vyčítali, že riešia nezmysly. Upozornili na to, že KDH do parlamentu predložilo viacero zákonov, ktoré mali pomôcť ľuďom. Mrzí ich, že plénum sa k nim nedostalo. „Niekoľko dní sme minuli čas iba na to, aby sa riešili rodinní príslušníci politikov. Je to nezodpovedné,“ okomentoval šéf KDH Milan Majerský.
Opozícia tiež namietala, že podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) sa zúčastnil na hlasovaní o úprave Trestného poriadku. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) si myslí, že Gašpar bol v konflikte osobného záujmu s verejným záujmom. Mal to podľa nej oznámiť. „Hrubo porušil ústavný zákon, budeme podávať podnet na príslušný disciplinárny výbor,“ avizovala. Predpokladá tiež, že došlo aj k porušeniu etického kódexu.
Opozícia kritizuje odklad voľby zo zahraničia
Opozičníci okomentovali tiež posun rokovania o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia z tejto na ďalšiu riadnu schôdzu na jeseň. Líder PS Michal Šimečka očakáva, že poslanci o tejto téme nebudú diskutovať ani na septembrovej schôdzi a opäť sa to presunie. Verí, že k schváleniu tohto návrhu ani nepríde, keďže to považuje účelovú zmenu, ktorou chce koalícia opozície obrať voličov o možnosť vyjadriť svoj názor vo voľbách.
Raši bráni koalíciu a skracovanie rozpravy
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) sa vyjadril ku kritike opozície o skracovaní rozpravy v treťom čítaní. Vysvetlil, že inštitút prerušenia rozpravy využil vtedy, keď už opozičníci vystupovali mimo tému a chceli len naťahovať čas. Odmietol tiež kritiku o tom, že koalícia nepredložila návrhy, ktoré majú pomôcť ľuďom. Myslí si, že každý návrh z dielne vlády priniesol niečo pozitívne. Poukázal napríklad na to, že parlament na tejto schôdzi posunul do druhého čítania novelu liekovej politiky z dielne rezortu zdravotníctva. „Je to zásadná zmena, ktorá prinesie nové lieky pre našich pacientov,“ podotkol.
Zároveň odmietol vyjadrenia o problémoch v koalícii. Upozornil na to, že v parlamente sa schvaľujú vládne návrhy. „Kým parlament schvaľuje vládne návrhy zákonov, koalícia funguje,“ podotkol. Hlas sa vyjadril aj námietkam opozície týkajúce sa hlasovania Gašpara k úprave Trestného poriadku. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Miroslav Čellár (Hlas-SD) si nemyslí, že Gašpar mal ohlásiť konflikt záujmov. Nešlo podľa neho o legislatívu ušitú na Gašpara. „Je to všeobecný zákon,“ skonštatoval.