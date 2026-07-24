Vážna nehoda pri Prešove: Zranilo sa aj dieťa, tomuto úseku sa radšej vyhnite!

LADA - Cesta I/18 pri obci Lada v okrese Prešov je aktuálne pre dopravnú nehodu uzavretá. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že krátko po 14.00 h sa na mieste zrazilo nákladné auto s osobným. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pre TASR potvrdil, že po nehode hlásia tri zranené osoby, z toho jedno dieťa.
Aktualizácia: Podľa najnovších informácií je cesta čiastočne prejazdná: "Cesta čiastočne sprejazdnená, premávka púšťaná striedavo v jednotlivých smeroch," informuje polícia na sociálnej sieti, aj tak je ale lepšie sa danému úseku úplne vyhnúť.
„Obchádzka pre osobné vozidlá je možná cez obec Nemcovce, okolo ihriska po poľnej ceste. Žiadame vodičov o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov policajtov a ak je to možné, aby sa tomuto úseku vyhli a zvolili si inú trasu,“ uviedla polícia.