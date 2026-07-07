Peter Cmorik oslavuje 20 rokov na scéne veľkolepo: Vyráža na turné, aké tu ešte nebolo!

Jeden z najlepších a najrozpoznateľnejších slovenských hlasov oslavuje neuveriteľné dve dekády na hudobnej scéne. Pri tejto príležitosti si Peter Cmorik pripravil pre fanúšikov projekt, ktorý nesie príznačný názov "20 rokov na scéne ...viac než koncert". Hity, ktoré zľudoveli a sprevádzali nás posledné roky, zaznejú v úplne nových, zimomriavkových aranžmánoch.
Peter Cmorik Band si totiž na pódium prizval exkluzívneho hosťa – uznávané sláčikové teleso Mucha Quartet. Spojenie surovej rockovej energie a virtuozity klasických nástrojov sľubuje zážitok, na ktorý sa bude dlho spomínať. Kapela však nežije len z minulosti. Dôkazom je úplne nový singel "Nádych Vydych", ktorý nedávno predstavila v národných rádiách a televíziách.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú hudobnú fúziu. Jesenné turné štartuje už v septembri a zastaví sa v mestách naprieč celým Slovenskom, od Martina, cez Banskú Bystricu až po Košice.
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