MIMORIADNE Najznámejšia umelá inteligencia mala masívny VÝPADOK: Niekoľko tisíc nahlásení za pár minút!

LOS ANGELES - Po veľkých výpadkoch sociálnej siete Facebook či jej četovej aplikácie Messenger je tu ďalší kybernetický úder. Tentokrát o funkcie z minúty na minútu prišiel jeden z najznámejších čet botov od Open AI - ChatGPT. Jeho funkcie boli obmedzené a používatelia hlásili výpadok po tisícoch len za niekoľko minút. Na obed sa situácia upokojila.
Používatelia hlásia poruchu v podobe, že nie sú ani len prihlásení v aplikácií a neukazuje im históriu bývalých zadaní a úloh, ktoré četovému botovi ChatGPT zadali. Po nahliadnutí na web Downdetector je jasné čo sa deje. Len za niekoľko minút hlásia poruchu tisícky ľudí.
Aktualizované 12:07
Situácia s výpadkom sa upokojila krátko po 12:00 hodine na obed, kedy začali nabiehať známe funkcie chat bota. Znamená to zrejme koniec veľkého výpadku, ktorý trval vyše hodiny.
Čet bot skutočne nereaguje ani pri zadaní jednoduchých otázok:
Aktualizované 11:37
Firma OpenAI výpadok pre portál Bleeping Computer skutočne potvrdila. Výpadok je vraj celosvetového charakteru. "Problém pri uvedených službách prešetrujeme," uviedla spoločnosť. Výpadky evidujú v Spojených štátoch amerických, Európe, Indii, Japonsku a v Australii.
Nefunkčnosť systému hlási niekoľko tisíc ľudí za pár minút
V tomto okamihu už číslo nahlásení výpadku prekročilo hodnotu 3 000. Slovenská verzia webu Downdetector eviduje nižší, ale stále významný počet nahlásení, ktorý prekročil hodnotu 130.
Spoločnosť META si prechádza peklom: Po nedávnom masívnom výpadku je tu ĎALŠÍ! Ľudia nevidia svoje správy
Nateraz nie je jasné, kde a ako výpadok vznikol a článok budeme aktualizovať. Výpadok však prichádza len veľmi krátko po masívnom výpadku v spoločnosti META, kde na niekoľko desiatok minút nefungovala četová aplikácia Messenger.