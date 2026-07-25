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PS v ďalšom PRIESKUME uteká Smeru: Opozícia v raste a národniari balansujú na hrane!

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Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, SITA/Nicolas Tucat/Pool Photo via AP, Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,8 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,3 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj SaS (8,8 percenta), Hlas-SD (8,5 percenta) a Hnutie Slovensko so ziskom rovných osem percent. Rovnako i KDH, ktoré by volilo 7,7 percenta respondentov, a Demokrati, ktorí by získali 5,8 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,8 percenta), Maďarská aliancia a Právo na pravdu (zhodne po 2,8 percenta), Sme rodina (2,2 percenta), Strana vidieka (0,3 percenta), KSS a ĽSNS (zhodne po 0,2 percenta) a Spravodlivosť (0,1 percenta).

PS v ďalšom PRIESKUME
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 (Zdroj: Topky (AKO))

Na základe prieskumu by PS v parlamente zastupovalo 35 poslancov, Smer-SD 31 a Republika by mala 17 mandátov. S 15 poslancami by v NR SR boli SaS a Hlas-SD. Hnutie Slovensko by obsadilo 14 kresiel, KDH 13 a Demokrati by získali desať mandátov. Prieskum sa realizoval od 8. do 14. júla na vzorke 1000 respondentov.

Viac o téme: PrieskumTv joj AKO
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