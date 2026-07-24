ZÁKAZ kúpania s okamžitou platnosťou: V známom jazere potvrdili nebezpečné sinice!

KOŠICE - Mestská časť Košice - Nad jazerom upozorňuje obyvateľov a verejnosť na zákaz kúpania v košickom jazere a to s okamžitou platnosťou. Hygienici tam našli veľké množstvo nebezpečných siníc.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach vydal s okamžitou platnosťou zákaz kúpania v jazere v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Reaguje tak na rozbor vody, ktorý preukázal prekročenie povoleného množstva cyanobaktérií - siníc. Informovala o tom MČ na sociálnej sieti.
„Prosíme vás, aby ste tento zákaz v záujme vlastného zdravia plne rešpektovali a nevstupovali do vody,“ uviedla MČ s tým, že situáciu monitoruje a o výsledkoch nasledujúcich kontrolných rozborov bude obyvateľov informovať. Jazero malo problém so sinicami už aj v minulosti.
Čo sú sinice a aké následky môžu nastať u ľudí
Prehltnutie väčšieho množstvo siníc môže viesť k črevným problémom, kŕčom alebo nevoľnosti. U detí zase dokážu sinice vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Upozorňujú na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
"Sinice sú mikroorganizmy, ktoré sú prirodzenou zložkou životného prostredia a v určitých množstvách aj súčasťou fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. Zvýšený výskyt siníc zaznamenávame najmä po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom počasí a ich premnoženie znamená väčšie zdravotné riziko než premnoženie rias. (...) Aj keď nie všetky sinice produkujú toxické a alergizujúce látky, riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe," ozrejmili.
Premnožené a nahromadené toxické sinice tvoria podľa Darka Babjaka z odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR vločky alebo zhluky kolónií. "Sú rozptýlené vo vodnom stĺpci alebo nahromadené na vodnej hladine vo forme pokrytia alebo viditeľnej kaše, takzvaného 'vodného kvetu', ktorý býva najčastejšie zelenej a modrozelenej farby. Ten sa môže podľa smeru vetra pohybovať po nádrži a zachytávať na brehoch, kde dochádza k jeho vysušovaniu a rozprašovaniu," povedal. Apeloval na ľudí, aby do takejto vody nevstupovali a nedovolili sa deťom ani zvieratám hrať s vysušeným vodným kvetom.
Odlíšiť sinice a riasy možno podľa odborníkov jednoduchým spôsobom. Ľuďom odporučili, aby do priesvitnej nádoby nabrali vodu a nechali ju na svetle postáť 15 až 20 minút. "Ak sa na vode vytvorí prstenec farebnej hmoty pripomínajúci posekané ihličie alebo zelenú krupicu a voda pritom zostane číra, ide pravdepodobne o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlené vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne nevýznamné riasy," vysvetlili.