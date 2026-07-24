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ŠOK na stanici vo Švajčiarsku: Slovák (28) sa utrhol z reťaze, ÚTOK na ženu a s policajtmi sa naťahoval o taser!

Muž najskôr napadol a roztrhal šaty neznámej žene a potom nastúpili policajné orgány. Zobraziť galériu (2)
Muž najskôr napadol a roztrhal šaty neznámej žene a potom nastúpili policajné orgány. (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Stadtpolizei St.Gallen)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

ST. GALLEN - Dramatický zásah na hlavnej železničnej stanici vo švajčiarskom St. Gallene sa skončil použitím tasera. Jeho terčom bol 28-ročný Slovák, ktorý mal pred príchodom polície roztrhať žene oblečenie, následne zaútočil na policajtov a pokúsil sa jednému z nich vytrhnúť služobný taser.

Podľa posledných informácií incident vypukol v stredu popoludní na hlavnej stanici v St. Gallene. Polícia bola privolaná k agresívnemu mužovi, ktorý sa nachádzal vo vlaku. Ešte pred príchodom hliadky mal údajne napadnúť ženu a roztrhať jej oblečenie. Tá však z miesta odišla ešte pred príchodom policajtov.

Keď hliadka vošla do vlaku, muž nereagoval na otázky ani na výzvy policajtov. Počas následnej kontroly začal klásť výrazný odpor a fyzicky zaútočil na zasahujúcich príslušníkov. O prípade tamojšia polícia informovala na sociálnej sieti.

 
 

Chcel im zobrať taser z opasku

Situácia sa ešte viac vyostrila vo chvíli, keď sa 28-ročný muž pokúsil jednému z policajtov vytrhnúť taser z puzdra na opasku. Policajti tomu zabránili, no aby ho dostali pod kontrolu, boli napokon nútení taser sami použiť.

Policajt vybavený taserom v nemeckom Wiesbadene
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Policajt vybavený taserom v nemeckom Wiesbadene  (Zdroj: TASR/DPA/Andreas Arnold)

Po spacifikovaní previezla záchranná služba muža v sprievode polície do nemocnice na vyšetrenie. Ani tam však nespolupracoval. Odmietal poskytovať informácie o svojej totožnosti a opakovane uvádzal falošné osobné údaje. Až po ďalšom preverovaní sa podarilo zistiť, že ide o 28-ročného Slováka s pobytom vo Švajčiarsku.

Ani v nemocnici sa neupokojil a skúšal utiecť, viackrát

Ani počas ošetrovania sa incident neskončil. Muž sa podľa polície viackrát pokúsil z nemocnice utiecť, no policajti mu v tom zakaždým zabránili. Lekár následne rozhodol o jeho umiestnení na klinike. Pri zásahu utrpeli ľahké zranenia dvaja policajti. Jeden si odrel kožu, druhý sa sťažoval na bolesť bedra. Ľahko zranený bol aj samotný Slovák v dôsledku použitia tasera.

Mestská polícia v St. Gallene oznámila, že proti Slovákovi podala trestné oznámenie pre násilie a vyhrážanie sa voči orgánom verejnej moci a verejným činiteľom. Okolnosti incidentu naďalej vyšetrujú švajčiarske úrady.

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