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VIDEO Bratislava sa nachvíľu vrátila v čase: Historický sprievod a korunovácia Márie Terézie!

Bratislavské korunovačné dni sa niesli v znamení histórie a tradície.
Bratislavské korunovačné dni sa niesli v znamení histórie a tradície. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Historické centrum hlavného mesta sa v sobotu vrátilo o takmer tri storočia späť. Bratislavské korunovačné slávnosti prilákali tisíce návštevníkov, ktorí boli svedkami veľkolepého sprievodu, korunovácie Márie Terézie aj bohatého sprievodného programu. Topky boli priamo na mieste a prinášajú zábery z jedného z najväčších historických podujatí roka. Slávnosti však ešte nekončia – ich záverečný deň čaká návštevníkov už v nedeľu 26. júla.

Tohtoročné Bratislavské korunovačné slávnosti pripomínajú 285. výročie korunovácie panovníčky Márie Terézie, ktorú tento rok stvárňuje herečka Dominika Morávková.

VIDEO Bratislava sa nachvíľu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Organizátori pripravili celodenný program, ktorý verne priblížil obdobie, keď bola Bratislava korunovačným mestom Uhorského kráľovstva.

VIDEO Pozrite si sobotný sprievod z Bratislavských korunovačných dní 2026:

Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Sobotný program odštartoval na Bratislavskom hrade vystúpeniami sokoliarov, bubeníkov, historických šermiarov či ukážkami vojenského výcviku z 18. storočia. Popoludní sa následne ulicami historického centra vydal tradičný korunovačný sprievod. Kráľovská družina, duchovenstvo, šľachta aj desiatky účinkujúcich v dobových kostýmoch vytvorili jedinečnú atmosféru, ktorú si prišli vychutnať domáci aj turisti.

VIDEO Bratislava sa nachvíľu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Vyvrcholením soboty bol slávnostný korunovačný ceremoniál na Hlavnom námestí, kde nechýbali šermiarske súboje, historické tance ani symbolická korunovácia Márie Terézie. Večerný program uzavrel korunovačný koncert v Katedrále svätého Martina, počas ktorého zazneli diela Franza Liszta, Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha či Antonia Vivaldiho.

VIDEO Bratislava sa nachvíľu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Bratislavské korunovačné dni patria medzi podujatia, ktoré najlepšie vystihujú jedinečný príbeh nášho mesta. Históriu nepripomíname len prostredníctvom faktov, ale predovšetkým cez autentickú atmosféru, ktorú môžu návštevníci zažiť priamo v uliciach Bratislavy," uviedla predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Nina Erneker.

VIDEO Bratislava sa nachvíľu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Slávnosti majú pred sebou ešte jeden deň

Ak ste sobotný program nestihli, stále máte šancu zažiť atmosféru korunovačných slávností. V nedeľu 26. júla bude program pokračovať na Hlavnom námestí, kde sú pripravené šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá, historické predstavenia aj divadelno-šermiarska inscenácia Habsburské tajomstvá.

VIDEO Bratislava sa nachvíľu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Počas celého víkendu sú pre návštevníkov pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky a výstavy. Výnimočne je sprístupnené aj presbytérium Katedrály svätého Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci. Na Bratislavskom hrade si môžu návštevníci prezrieť vernú kópiu uhorskej koruny a spoznať ďalšie príbehy späté s korunovačnou históriou Bratislavy.

VIDEO Bratislava sa nachvíľu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Stopy tejto významnej éry sú pritom v meste viditeľné dodnes – od pozlátenej uhorskej koruny na veži Katedrály svätého Martina až po Bratislavský hrad, kde Mária Terézia podľa dobových záznamov prijímala zástupcov stavov a cítila sa ako doma.

Zvyšné fotografie zo sobotného dňa Bratislavských korunovačných dní si pozrite v galérii nižšie:

Galéria: Bratislavské korunovačné dni 2026

Viac o téme: HistóriaSprievodMária TeréziaBratislavské korunovačné dni
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