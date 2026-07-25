VIDEO Bratislava sa nachvíľu vrátila v čase: Historický sprievod a korunovácia Márie Terézie!

BRATISLAVA - Historické centrum hlavného mesta sa v sobotu vrátilo o takmer tri storočia späť. Bratislavské korunovačné slávnosti prilákali tisíce návštevníkov, ktorí boli svedkami veľkolepého sprievodu, korunovácie Márie Terézie aj bohatého sprievodného programu. Topky boli priamo na mieste a prinášajú zábery z jedného z najväčších historických podujatí roka. Slávnosti však ešte nekončia – ich záverečný deň čaká návštevníkov už v nedeľu 26. júla.
Tohtoročné Bratislavské korunovačné slávnosti pripomínajú 285. výročie korunovácie panovníčky Márie Terézie, ktorú tento rok stvárňuje herečka Dominika Morávková.
Organizátori pripravili celodenný program, ktorý verne priblížil obdobie, keď bola Bratislava korunovačným mestom Uhorského kráľovstva.
VIDEO Pozrite si sobotný sprievod z Bratislavských korunovačných dní 2026:
Sobotný program odštartoval na Bratislavskom hrade vystúpeniami sokoliarov, bubeníkov, historických šermiarov či ukážkami vojenského výcviku z 18. storočia. Popoludní sa následne ulicami historického centra vydal tradičný korunovačný sprievod. Kráľovská družina, duchovenstvo, šľachta aj desiatky účinkujúcich v dobových kostýmoch vytvorili jedinečnú atmosféru, ktorú si prišli vychutnať domáci aj turisti.
Vyvrcholením soboty bol slávnostný korunovačný ceremoniál na Hlavnom námestí, kde nechýbali šermiarske súboje, historické tance ani symbolická korunovácia Márie Terézie. Večerný program uzavrel korunovačný koncert v Katedrále svätého Martina, počas ktorého zazneli diela Franza Liszta, Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha či Antonia Vivaldiho.
"Bratislavské korunovačné dni patria medzi podujatia, ktoré najlepšie vystihujú jedinečný príbeh nášho mesta. Históriu nepripomíname len prostredníctvom faktov, ale predovšetkým cez autentickú atmosféru, ktorú môžu návštevníci zažiť priamo v uliciach Bratislavy," uviedla predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Nina Erneker.
Slávnosti majú pred sebou ešte jeden deň
Ak ste sobotný program nestihli, stále máte šancu zažiť atmosféru korunovačných slávností. V nedeľu 26. júla bude program pokračovať na Hlavnom námestí, kde sú pripravené šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá, historické predstavenia aj divadelno-šermiarska inscenácia Habsburské tajomstvá.
Počas celého víkendu sú pre návštevníkov pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky a výstavy. Výnimočne je sprístupnené aj presbytérium Katedrály svätého Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci. Na Bratislavskom hrade si môžu návštevníci prezrieť vernú kópiu uhorskej koruny a spoznať ďalšie príbehy späté s korunovačnou históriou Bratislavy.
Stopy tejto významnej éry sú pritom v meste viditeľné dodnes – od pozlátenej uhorskej koruny na veži Katedrály svätého Martina až po Bratislavský hrad, kde Mária Terézia podľa dobových záznamov prijímala zástupcov stavov a cítila sa ako doma.
Zvyšné fotografie zo sobotného dňa Bratislavských korunovačných dní si pozrite v galérii nižšie: