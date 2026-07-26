NOVINKA pre milovníkov húb: Vznikla interaktívna MAPA... Ukáže vám, kde rastú najlepšie kusy v reálnom čase!

BRATISLAVA - Hubárska sezóna je na mnohých miestach v plnom prúde a s ňou prichádza aj novinka, ktorá môže výrazne uľahčiť život všetkým milovníkom húb a lesa. Vznikla nová online mapa nálezov, ktorá v reálnom čase ukazuje, kde práve rastú huby, a umožňuje pridávať vlastné úlovky priamo z terénu v priebehu pár sekúnd.
Novinka môže zmeniť spôsob, akým hľadáme huby. Objavila sa nová online platforma MapaHub.eu, živá mapa nálezov húb, ktorá v reálnom čase ukazuje, kde sa oplatí vyraziť a čo práve rastie. Projekt je čerstvý, no už teraz si získava pozornosť hubárskej komunity.
MapaHub funguje ako interaktívna mapa, na ktorej sa zobrazujú hlásenia od hubárov z rôznych regiónov. Číslo na mape ukazuje počet návštevníkov, farba prstenca zase to, kde sa huby darili (zelená), kde nerástli (červená) a ako dopadli ich výpravy. Po kliknutí sa zobrazí konkrétna lokalita aj hlásenia z nej. Filtre umožňujú zvoliť konkrétne kraje, druhy húb a obdobie. Dostupný je tiež svetlý, tmavý, terénny aj hybridný podklad.
Mapa okrem toho automaticky zlučuje hlásenia od jedného používateľa z tej istej výpravy, aby výsledky neboli skreslené. Ak sa v lokalite objavia rozdielne skúsenosti, farebný prstenec (oranžový) to hneď ukáže — jeden hubár uspel, ďalší odišiel naprázdno. Vďaka tomu získajú užívatelia omnoho realistickejší prehľad.
Jednoduché pridanie nálezu — aj priamo z lesa
Jednou z najväčších výhod je úplne jednoduché pridávanie nálezov a všetko je hotové za pár chvíľ. Stačí vybrať lokalitu na mape alebo použiť aktuálnu GPS polohu, pridať aspoň jednu fotku, zvoliť dátum a stručnú poznámku, ktorá ale nie je povinná. Mapa na verejnom zobrazení ale úmyselne neukazuje presnú GPS polohu nálezu. Ukáže len názov obce alebo širšiu lokalitu, takže vaše obľúbené hubárske miesto zostane v bezpečí a nikto ho neuvidí.
Stránka sa stále vyvíja a postupne pribúdajú nové funkcie. Projekt upozorňuje, že občas sa môže vyskytnúť chyba alebo nesprávne určený druh — systém totiž rozpoznáva huby z textu alebo fotografie automaticky, takže sa môže pomýliť. Používatelia môžu chyby nahlásiť a pomôcť tak mapu zlepšovať.
TIETO huby si domov nikdy neberte! Hrozí vám mastná POKUTA, v niektorých prípadoch až 10-tisíc eur
MapaHub je neziskový projekt, ktorý autor vytvára vo voľnom čase. Stránka funguje bez reklám, bez predplatného a bez zamknutých funkcií. Projekt je ale možné dobrovoľne podporiť.
Hubári doteraz obľubovali známy portál Nahuby.sk, kde je dlhoročná komunita s atlasom húb, fotografiami a diskusiami. Nový web sa od nej odlišuje najmä tým, že ide o modernú živú mapu aktuálnych nálezov, ktorá ukazuje, kde huby rastú práve teraz. Klasické hubárske diskusie či skupiny to doteraz nedokázali ponúknuť tak rýchlo a prehľadne.