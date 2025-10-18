Milovníci húb, POZOR! Tento KVÍZ musíte zvládnuť ľavou zadnou: Spravíte ho na 100 percent?

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)
BRATISLAVA – S príchodom jesene prichádza aj zmena počasia. V sychravých dňoch nastáva pre hubárov doslova raj na zemi. Milovníci odchádzajú do lesa aj na na niekoľko hodín, pričom domov sa mnohí vracajú na poriadnou úrodou. Medzi hubami, ktoré rastú na Slovensku, sú však aj jedovaté. Vedeli by ste preto na prvý pohľad odhadnúť, či huby brať do košíka alebo nie? Overte si vedomosti v našom kvíze.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×