Šokujúce satelitné zábery: Čína nacvičuje vojnu s USA!

PEKING - Čína vybudovala uprostred púšte realistickú maketu amerického torpédoborca. Analytici predpokladajú, že armáda na nej môže zdokonaľovať navádzanie protilodných rakiet.
Čína postavila v púšti repliku amerického torpédoborca
Uprostred vyprahnutej púšte na severozápade Číny vznikol objekt, ktorý na prvý pohľad pôsobí, akoby sa na súši ocitla americká vojnová loď. Nové satelitné snímky odhalili trojrozmernú maketu torpédoborca triedy Arleigh Burke v životnej veľkosti.
Nezvyčajná stavba sa nachádza na vojenskom skúšobnom polygóne pri meste Žuo-čchiang v autonómnej oblasti Sin-ťiang. Podľa vojenských analytikov môže slúžiť ako realistický cieľ pri testovaní čínskych protilodných zbraní.
Na existenciu makety upozornil taiwanský analytik otvorených zdrojov Joseph Wen. Objekt zachytili komerčné satelity americkej spoločnosti Vantor, ktorá bola v minulosti známa ako Maxar Intelligence. Snímka pochádzajúca z 11. mája ukazuje, že cieľ vznikol v blízkosti rozsiahleho koľajového systému.
Napodobňuje jednu z najdôležitejších lodí USA
Maketa má pripomínať americký raketový torpédoborec triedy Arleigh Burke. Ide o viacúčelové vojnové plavidlá schopné vykonávať obranné aj útočné operácie, pôsobiť samostatne alebo chrániť lietadlové a expedičné bojové skupiny.
Lode sú vybavené systémami na boj proti cieľom vo vzduchu, na hladine aj pod vodou. Americké námorníctvo ich označuje za kľúčovú súčasť ochrany lietadlových lodí a ďalších námorných zoskupení.
Práve preto sú pravdepodobným protivníkom, proti ktorému by Čína musela zasiahnuť v prípade rozsiahlejšieho konfliktu v západnom Pacifiku. Torpédoborce tohto typu pravidelne operujú aj v oblasti pôsobnosti americkej 7. flotily, ktorá zahŕňa vody pri Japonsku, Kórejskom polostrove a Taiwane.
Realistický cieľ môže pomôcť pri navádzaní rakiet
Na rozdiel od jednoduchých obrysov lodí, ktoré sa na čínskych polygónoch objavili v minulosti, je najnovšia maketa trojrozmerná. Takýto objekt môže presnejšie napodobňovať radarový, optický alebo infračervený obraz skutočného plavidla.
Armáda by na ňom mohla skúšať senzory, navádzacie systémy a presnosť zásahov. Realistická maketa môže poslúžiť aj na zdokonaľovanie algoritmov, ktoré musia počas útoku rozlíšiť vojnovú loď od menšieho plavidla, návnady alebo iného objektu.
Nie je však verejne potvrdené, aké konkrétne zbrane sa na polygóne skúšajú ani či už bola nová maketa zasiahnutá. Čínske ministerstvo obrany sa k účelu objektu bezprostredne nevyjadrilo a americké ministerstvo obrany zábery nekomentovalo.
Podobné ciele tam našli už pred piatimi rokmi
Nejde o prvú maketu americkej vojnovej lode objavenú v tejto oblasti. Satelitné snímky z roku 2021 ukázali v púšti Taklamakan obrys americkej lietadlovej lode a najmenej dvoch torpédoborcov triedy Arleigh Burke.
V areáli sa nachádzal aj približne 75 metrov dlhý pohyblivý cieľ umiestnený na šesť metrov širokej koľajovej dráhe. Analytici predpokladali, že systém umožňuje napodobňovať pohyb plavidla a skúšať schopnosť rakiet nájsť, sledovať a zasiahnuť pohybujúci sa cieľ.
Okolie Žuo-čchiangu sa už v minulosti spájalo s vývojom čínskych protilodných balistických rakiet. Patria medzi ne strely DF-21D a DF-26, ktoré majú podľa amerických hodnotení ohrozovať veľké vojnové lode na značnú vzdialenosť od čínskeho pobrežia.
Súvislosť s napätím okolo Taiwanu
Objavenie makety prichádza v čase dlhodobého súperenia Pekingu a Washingtonu v indopacifickom regióne. Najväčším potenciálnym ohniskom zostáva Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily na jeho ovládnutie.
V prípadnom konflikte by americké námorné sily mohli zohrávať rozhodujúcu úlohu pri obrane ostrova alebo pri narušení čínskej vojenskej operácie. Schopnosť zasiahnuť lietadlové lode a torpédoborce ešte pred ich priblížením k Taiwanu je preto dôležitou súčasťou čínskej stratégie obmedzenia prístupu protivníka do oblasti.
Samotná existencia makety však neznamená, že sa Čína chystá v najbližšom čase začať vojnu so Spojenými štátmi. Presnejšie ukazuje, že čínska armáda dlhodobo vyvíja a testuje technológie určené na boj proti moderným americkým vojnovým plavidlám.