Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Svetové metropoly ukázali svoje VIANOČNÉ STROMČEKY: Najkrajšie, najhoršie aj najkritizovanejšie! Ktorý úplne pohorel?

Svetové metropoly ukázali svoje vianočné stromčeky. Zobraziť galériu (15)
Svetové metropoly ukázali svoje vianočné stromčeky. (Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Krych, Hameraldi Agolli,Diane Bondareff/AP Content Services for Tishman Speyer, Antonio Calanni)
© Zoznam/EL © Zoznam/EL

SVET - Vianočný čas mení svetové metropoly na žiarivé rozprávky. Na námestiach vyrastajú obrovské stromčeky, ktoré súťažia o titul najkrajšieho, najvyššieho či najvýstrednejšieho. Prinášame vám výber tých, ktoré tento rok očarili celý svet, a stoja za to, aby ste ich videli!

Každá svetová metropola víta Vianoce po svojom. Jedno však majú spoločné – vianočný stromček, ktorý sa rok čo rok stáva srdcom mesta. Hoci každý vyzerá inak a nesie vlastný príbeh, všetky dokážu vytvoriť tú najkrajšiu sviatočnú atmosféru.

KOŠICE

Centrum Košíc zdobí tento rok 16-metrová jedľa biela, ktorá svojou hustou a súmernou korunou vytvára pôsobivé vianočné srdce Hlavnej ulice. Strom pochádza z neďalekého Kysaku, kde rástol pri základnej škole približne 35 až 40 rokov, no pre bezpečnosť a plánované rozšírenie parkoviska musel byť vyrúbaný. Teraz však žiari v samom centre mesta pri súsoší Immaculata a prináša do metropoly východu tú pravú sviatočnú atmosféru.

Vianočný stromček v Košiciach žiari farbami.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček v Košiciach žiari farbami.  (Zdroj: TASR/František Iván)

ŠTRASBURG

Štrasburg sa pýši jedným z najznámejších vianočných stromčekov v Európe a mnohí mu priraďujú titul „hlavného mesta Vianoc“. Na historickom námestí Place Kléber sa týči impozantná dominantná dekorácia, ktorá je obklopená tradičnými vianočnými trhmi. Stromček žiari veľkými svetelnými guľami a elegantnými ozdobami, ktoré dokonale ladia s romantickou architektúrou Alsaska.

Štrasburg sa pýši jedným z najznámejších vianočných stromčekov v Európe.
Zobraziť galériu (15)
Štrasburg sa pýši jedným z najznámejších vianočných stromčekov v Európe.  (Zdroj: TASR/AP)

DORTMUND

V nemeckom Dortmunde sa každoročne týči jeden z najväčších vianočných stromčekov sveta a aj tento rok je skutočnou atrakciou trhového námestia. Svojou výškou približne 45 metrov dominuje celému centru a tvorí ho až 1200 červených smrekov poskladaných do pôsobivej kužeľovej konštrukcie. Stromček žiari tisíckami svetiel a svetelných dekorácií, ktoré vytvárajú nezameniteľnú sviatočnú atmosféru.

Vianočný stromček, vyrobený z 1200 červených smrekov, je osvetlený na vianočných trhoch v Dortmunde v Nemecku.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček, vyrobený z 1200 červených smrekov, je osvetlený na vianočných trhoch v Dortmunde v Nemecku.  (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK

V centre New Yorku opäť zažiarila najikonickejšia sviatočná dominanta mesta – vianočný stromček pri Rockefeller Centre. Tohtoročný strom, majestátny 23-metrový a 11-tonový smrek z East Greenbush, sa rozsvietil 3. decembra 2025. Ozdobený je neuveriteľnými 57 350 viacfarebnými LED svetielkami, ktoré vytvárajú oslnivú svetelnú mozaiku viditeľnú z diaľky. Na jeho vrchole žiari nádherná Swarovski hviezda, ktorá dotvára čarovnú atmosféru jedného z najkrajších vianočných miest na svete.

Majestátny vianočný stromček v New Yorku.
Zobraziť galériu (15)
Majestátny vianočný stromček v New Yorku.  (Zdroj: SITA/Diane Bondareff/AP Content Services for Tishman Speyer)

VARŠAVA 

V centre Varšavy sa aj tento rok rozžiaril jeden z najfotografovanejších stromčekov Európy. Na historickom Kráľovskom námestí stojí majestátny, bohato zdobený strom, ktorého svetelná výzdoba sa plynule mení – raz žiari v tradičnej červeno-zelenej kombinácii, inokedy sa prefarbí do hravých dúhových odtieňov a vytvára magické svetelné divadlo na pozadí Kráľovského zámku. Tohtoročná téma čerpá z retro nostalgie, farebné svetlá a ozdoby v štýle minulých desaťročí dodávajú námestiu hrejivú, starosvetskú atmosféru.

Vianočný stromček v poľskej Varšave nemá len jednu farbu.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček v poľskej Varšave nemá len jednu farbu.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski)

WASHINGTON 

Pred ikonickou kupolou Kapitolu vo Washingtone žiari tradičný americký vianočný stromček – tento rok ide o majestátnu 16-metrovú červenú jedľu pochádzajúcu z národného lesa Humboldt-Toiyabe v Nevade. Strom je bohato zdobený tisíckami farebných svetielok a originálnymi ozdobami, ktoré vytvorili deti a komunity z rôznych kútov USA. Na vrchole svieti veľká hviezda, ktorá krásne kontrastuje s nočnou oblohou a dodáva slávnostnej atmosfére ešte väčší lesk.

Pred ikonickou kupolou Kapitolu vo Washingtone žiari tradičný americký vianočný stromček.
Zobraziť galériu (15)
Pred ikonickou kupolou Kapitolu vo Washingtone žiari tradičný americký vianočný stromček.  (Zdroj: SITA/AP Photo/J. Scott Applewhite)

TIRANA 

V albánskej metropole Tirana sa vianočná atmosféra sústreďuje na Skanderbegovom námestí, kde vyrástol impozantný kužeľovitý stromček žiariaci tisíckami červených a zlatých svetielok. Na jeho vrchole sa ligotavo vyníma hviezda a svetelná výzdoba sa tiahne od špičky až po základňu, čím vytvára dojem dokonale rozžiareného vianočného kužeľa. 

Vianočný stromček v hlavnom meste Albánska.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček v hlavnom meste Albánska.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)

LONDÝN

V Londýne patrí k najikonickejším symbolom sviatkov vianočný stromček na Trafalgarskom námestí, tradičný dar od Nórska ako poďakovanie za pomoc počas druhej svetovej vojny. Každoročne sa tu koná slávnostné rozsvietenie tejto majestátnej jedle, ktoré sprevádza spev kolied a sviatočná atmosféra. Tento rok však stromček vyvolal búrlivé reakcie. Sociálne siete zaplavili videá a komentáre posmievačov, ktorých sklamal jeho jednoduchý vzhľad. Mnohí netušili, že práve táto strohosť je výsledkom nórskej tradície zdobenia – svetielka sú umiestnené zvislo, bez honosných ozdôb, aby sa zachoval pôvodný charakter daru.

V Londýne patrí k najikonickejším symbolom sviatkov vianočný stromček na Trafalgarskom námestí.
Zobraziť galériu (15)
V Londýne patrí k najikonickejším symbolom sviatkov vianočný stromček na Trafalgarskom námestí.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Krych)

MILÁNO

V talianskom Miláne sa pozornosť počas adventu tradične sústreďuje na Piazza del Duomo, kde pred ikonickou gotickou katedrálou stojí majestátny vianočný stromček. Ten tohtoročný žiari v ľadovo modrých tónoch a pôsobí akoby bol posiaty tisíckami drobných iskier. Elegantné osvetlenie vytvára kontrast k historickej architektúre katedrály a celé námestie mení na čarovné zimné mesto.

Vianočný stromček v Miláne.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček v Miláne.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Antonio Calanni)

KYJEV 

Aj v centre Kyjeva vyrástol vianočný stromček. Nachádza sa na ikonickom Sofijskom námestí, priamo pred zlatými kupolami katedrály svätej Sofie. Stromček je vysoký, dokonale symetrický a ozdobený len drobnými bielymi svetielkami, ktoré mu dodávajú elegantný a umiernený vzhľad, presne v duchu aktuálnej situácie v krajine. Na vrchole žiari jednoduchá svetelná hviezda. Skromná, no pôsobivá dekorácia tak pripomína, že aj v ťažkých časoch si Kyjev drží svoje tradície a symboly nádeje.

Vianočný stromček v ukrajinskom Kyjeve.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček v ukrajinskom Kyjeve.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

RÍM 

Rímsky vianočný stromček pre rok 2025 žiari na Piazza del Popolo, kde nahradil tradičné miesto na Piazza Venezia, ktoré je stále uzavreté kvôli výstavbe metra. Vysoký strom bohato posiaty teplými zlatými svetlami a červenými ozdobami pôsobí mimoriadne elegantne a vytvára pôsobivú kulisu pred historickou architektúrou. Námestie počas rozsvietenia zaplnili stovky ľudí a spevácky zbor, čo ešte umocnilo jeho slávnostnú atmosféru. Rím tak opäť dokázal, že patrí medzi mestá, ktoré dokážu navodiť jedinečné a veľkolepé vianočné čaro.

Vianočný stromček svieti už aj v Ríme.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček svieti už aj v Ríme.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

PRAHA

Vianočný stromček na Staromestskom námestí v Prahe patrí tradične k najikonickejším v Európe. Tento rok meria 22 metrov a dominuje historickému priestoru obklopenému gotickými a barokovými fasádami, ktoré jeho slávnostnú atmosféru ešte umocňujú. Bohato ozdobený tisíckami svetiel žiari teplým zlatým odtieňom a vytvára pôsobivý kontrast s tmavou zimnou oblohou. Pod stromčekom pulzuje život vianočných trhov – stánky s punčom, remeselnými výrobkami a tradičnými dobrotami lákajú davy domácich aj turistov.

Vianočný stromček v hlavnom meste Českej republiky.
Zobraziť galériu (15)
Vianočný stromček v hlavnom meste Českej republiky.  (Zdroj: Anna Kristová, MAFRA)

BRATISLAVA 

Vianočný stromček na Hlavnom námestí v Bratislave pôsobí tento rok komornejšie, no o to útulnejšie. Približne 11 metrov vysoká jedľa kaukazská je bohato ozdobená teplými svetlami a červenými a zlatými dekoráciami, ktoré jej dodávajú klasický, elegantný vzhľad. Strom je prirodzene zasadený do historického priestoru námestia a obklopený vianočnými stánkami, svetelnou výzdobou a davom ľudí, ktorí si prišli vychutnať sviatočnú atmosféru. 

Aj v Bratislave už žiari vianočný stromček.
Zobraziť galériu (15)
Aj v Bratislave už žiari vianočný stromček.  (Zdroj: Facebook/Bratislava - hlavné mesto SR)

Viac o téme: Vianočný stromčekLondýnNew YorkTokioVianoce
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vera Wisterová podstúpi operáciu PŔS: Nezvyčajné, aký zákrok plánuje! Čo na to partner?
Vera Wisterová podstúpi operáciu PŔS: Nezvyčajné, aký zákrok plánuje! Čo na to partner?
Prominenti
Alexander Bárta v novom filme ako… Pozrite sa na to, neskutočná podoba!
Alexander Bárta v novom filme ako… Pozrite sa na to, neskutočná podoba!
Prominenti
Vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka k tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch
Vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka k tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch
Správy

Domáce správy

FOTO Svetové metropoly ukázali svoje
Svetové metropoly ukázali svoje VIANOČNÉ STROMČEKY: Najkrajšie, najhoršie aj najkritizovanejšie! Ktorý úplne pohorel?
Domáce
Plné stoly jedla počas
Plné stoly jedla počas sviatkov: Po prejedení sa NEROBTE tieto CHYBY! TOTO vám len zhorší stav
Domáce
Ako prežiť sviatky bez
Ako prežiť sviatky bez stresu a konfliktov? TOTO sú naše tipy na POKOJNÉ chvíle s rodinou a blízkymi
Domáce
Trnavská synagóga ukrýva nové fotografie študentov: Výstava o sile každodennosti prekvapí emóciami
Trnavská synagóga ukrýva nové fotografie študentov: Výstava o sile každodennosti prekvapí emóciami
Regióny

Zahraničné

FOTO Trump počas Štedrého večera
Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi
Zahraničné
V oblasti Damasku zadržali
V oblasti Damasku zadržali vysokopostaveného predstaviteľa Islamského štátu
Zahraničné
Búrka Pineapple Express ohrozuje
Búrka Pineapple Express ohrozuje juh Kalifornie: Vydané boli výstrahy pred prudkými záplavami
Zahraničné
FOTO Lev XIV. odslúžil prvú
Lev XIV. odslúžil prvú polnočnú omšu svojho pontifikátu
Zahraničné

Prominenti

S tebou mě baví
Osudy oteckov z komédie S tebou mě baví svět: Tragická smrť Satinského manželky a Nový už raz zomrel
Domáci prominenti
Fero Joke
Fero Joke vstal zo záhrobia! Prvé slová po škandále postavili fanúšikov na nohy: Komentáre rozbili internet
Domáci prominenti
Svetoznáma speváčka: Závislý partner,
Svetoznáma speváčka: Závislý partner, mŕtvy syn... Samovražedné myšlienky!
Osobnosti
Aktuálne FOTO vnútri! Pamätáte si TOHTO fešáka
Pamätáte si TOHTO fešáka z legendárnych Pelíškov? Aha, ako vyzerá lámač ženských sŕdc DNES!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Faraón Shoshenq III. bol
Faraón Shoshenq III. bol OKRADNUTÝ? Objav prázdnej kráľovskej hrobky prepisuje históriu: TOTO tam zostalo!
Zaujímavosti
Radikálne rozhodnutie mladíka: Tri
Radikálne rozhodnutie mladíka: Tri mesiace bez MASTURBÁCIE! Nemohol uveriť, čo sa stalo po 90 dňoch
Zaujímavosti
MUDr. Marek Čambal: Toto
MUDr. Marek Čambal: Toto je veľmi častý problém slovenských pacientov a naozaj sa nevyrieši sám
vysetrenie.sk
Elon Musk
Toto tu ešte nebolo: TENTO človek dosiahol majetok nad 600 miliárd! Stalo sa to po prvýkrát v dejinách
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!

Varenie a recepty

Šmykľavý šalát s aljašskou treskou
Šmykľavý šalát s aljašskou treskou
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy
Najlepší zemiakový šalát: Viete, čím a ako ho správne dochutiť?
Najlepší zemiakový šalát: Viete, čím a ako ho správne dochutiť?
Rady a tipy

Šport

Obrovská tragédia počas dovolenky: Bývalý futbalový reprezentant (†34) tragicky zahynul
Obrovská tragédia počas dovolenky: Bývalý futbalový reprezentant (†34) tragicky zahynul
Nemecko
Našli ho mŕtveho s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške: Smrť reprezentanta s otáznikmi
Našli ho mŕtveho s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške: Smrť reprezentanta s otáznikmi
Biatlon
Hrozí mu 18 rokov väzenia, podaný návrh na vzatie do väzby: Kauza Vémola naberá na obrátkach!
Hrozí mu 18 rokov väzenia, podaný návrh na vzatie do väzby: Kauza Vémola naberá na obrátkach!
Bojové športy
FOTO Najkrajší vianočný darček: Bývalá ruská tenisová kráska a slávny spevák s radostnou novinou
FOTO Najkrajší vianočný darček: Bývalá ruská tenisová kráska a slávny spevák s radostnou novinou
WTA

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Vzťahy na pracovisku
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Motivácia a produktivita
Psychológia úspechu: Ako malé zmeny vo vašom živote priťahujú veľké výsledky
Psychológia úspechu: Ako malé zmeny vo vašom živote priťahujú veľké výsledky
Motivácia a inšpirácia
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Práca a voľný čas

Technológie

Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Veda a výskum
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Armádne technológie
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Veda a výskum
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Sponzorovaný obsah

Bývanie

12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!

Pre kutilov

Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zázračné 4-hodinové okno: Metóda, pri ktorej chudnú aj ženy, ktoré už všetko skúšali
Chudnutie a diéty
Zázračné 4-hodinové okno: Metóda, pri ktorej chudnú aj ženy, ktoré už všetko skúšali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Svetové metropoly ukázali svoje
Domáce
Svetové metropoly ukázali svoje VIANOČNÉ STROMČEKY: Najkrajšie, najhoršie aj najkritizovanejšie! Ktorý úplne pohorel?
MIMORIADNY ONLINE Ruské úrady
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské úrady hlásia požiar v prístave po ukrajinskom útoku: V Kyjeve vyhlásili poplach
Plné stoly jedla počas
Domáce
Plné stoly jedla počas sviatkov: Po prejedení sa NEROBTE tieto CHYBY! TOTO vám len zhorší stav
Ako prežiť sviatky bez
Domáce
Ako prežiť sviatky bez stresu a konfliktov? TOTO sú naše tipy na POKOJNÉ chvíle s rodinou a blízkymi

Ďalšie zo Zoznamu