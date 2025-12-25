Svetové metropoly ukázali svoje VIANOČNÉ STROMČEKY: Najkrajšie, najhoršie aj najkritizovanejšie! Ktorý úplne pohorel?

SVET - Vianočný čas mení svetové metropoly na žiarivé rozprávky. Na námestiach vyrastajú obrovské stromčeky, ktoré súťažia o titul najkrajšieho, najvyššieho či najvýstrednejšieho. Prinášame vám výber tých, ktoré tento rok očarili celý svet, a stoja za to, aby ste ich videli!
Každá svetová metropola víta Vianoce po svojom. Jedno však majú spoločné – vianočný stromček, ktorý sa rok čo rok stáva srdcom mesta. Hoci každý vyzerá inak a nesie vlastný príbeh, všetky dokážu vytvoriť tú najkrajšiu sviatočnú atmosféru.
KOŠICE
Centrum Košíc zdobí tento rok 16-metrová jedľa biela, ktorá svojou hustou a súmernou korunou vytvára pôsobivé vianočné srdce Hlavnej ulice. Strom pochádza z neďalekého Kysaku, kde rástol pri základnej škole približne 35 až 40 rokov, no pre bezpečnosť a plánované rozšírenie parkoviska musel byť vyrúbaný. Teraz však žiari v samom centre mesta pri súsoší Immaculata a prináša do metropoly východu tú pravú sviatočnú atmosféru.
ŠTRASBURG
Štrasburg sa pýši jedným z najznámejších vianočných stromčekov v Európe a mnohí mu priraďujú titul „hlavného mesta Vianoc“. Na historickom námestí Place Kléber sa týči impozantná dominantná dekorácia, ktorá je obklopená tradičnými vianočnými trhmi. Stromček žiari veľkými svetelnými guľami a elegantnými ozdobami, ktoré dokonale ladia s romantickou architektúrou Alsaska.
DORTMUND
V nemeckom Dortmunde sa každoročne týči jeden z najväčších vianočných stromčekov sveta a aj tento rok je skutočnou atrakciou trhového námestia. Svojou výškou približne 45 metrov dominuje celému centru a tvorí ho až 1200 červených smrekov poskladaných do pôsobivej kužeľovej konštrukcie. Stromček žiari tisíckami svetiel a svetelných dekorácií, ktoré vytvárajú nezameniteľnú sviatočnú atmosféru.
NEW YORK
V centre New Yorku opäť zažiarila najikonickejšia sviatočná dominanta mesta – vianočný stromček pri Rockefeller Centre. Tohtoročný strom, majestátny 23-metrový a 11-tonový smrek z East Greenbush, sa rozsvietil 3. decembra 2025. Ozdobený je neuveriteľnými 57 350 viacfarebnými LED svetielkami, ktoré vytvárajú oslnivú svetelnú mozaiku viditeľnú z diaľky. Na jeho vrchole žiari nádherná Swarovski hviezda, ktorá dotvára čarovnú atmosféru jedného z najkrajších vianočných miest na svete.
VARŠAVA
V centre Varšavy sa aj tento rok rozžiaril jeden z najfotografovanejších stromčekov Európy. Na historickom Kráľovskom námestí stojí majestátny, bohato zdobený strom, ktorého svetelná výzdoba sa plynule mení – raz žiari v tradičnej červeno-zelenej kombinácii, inokedy sa prefarbí do hravých dúhových odtieňov a vytvára magické svetelné divadlo na pozadí Kráľovského zámku. Tohtoročná téma čerpá z retro nostalgie, farebné svetlá a ozdoby v štýle minulých desaťročí dodávajú námestiu hrejivú, starosvetskú atmosféru.
WASHINGTON
Pred ikonickou kupolou Kapitolu vo Washingtone žiari tradičný americký vianočný stromček – tento rok ide o majestátnu 16-metrovú červenú jedľu pochádzajúcu z národného lesa Humboldt-Toiyabe v Nevade. Strom je bohato zdobený tisíckami farebných svetielok a originálnymi ozdobami, ktoré vytvorili deti a komunity z rôznych kútov USA. Na vrchole svieti veľká hviezda, ktorá krásne kontrastuje s nočnou oblohou a dodáva slávnostnej atmosfére ešte väčší lesk.
TIRANA
V albánskej metropole Tirana sa vianočná atmosféra sústreďuje na Skanderbegovom námestí, kde vyrástol impozantný kužeľovitý stromček žiariaci tisíckami červených a zlatých svetielok. Na jeho vrchole sa ligotavo vyníma hviezda a svetelná výzdoba sa tiahne od špičky až po základňu, čím vytvára dojem dokonale rozžiareného vianočného kužeľa.
LONDÝN
V Londýne patrí k najikonickejším symbolom sviatkov vianočný stromček na Trafalgarskom námestí, tradičný dar od Nórska ako poďakovanie za pomoc počas druhej svetovej vojny. Každoročne sa tu koná slávnostné rozsvietenie tejto majestátnej jedle, ktoré sprevádza spev kolied a sviatočná atmosféra. Tento rok však stromček vyvolal búrlivé reakcie. Sociálne siete zaplavili videá a komentáre posmievačov, ktorých sklamal jeho jednoduchý vzhľad. Mnohí netušili, že práve táto strohosť je výsledkom nórskej tradície zdobenia – svetielka sú umiestnené zvislo, bez honosných ozdôb, aby sa zachoval pôvodný charakter daru.
MILÁNO
V talianskom Miláne sa pozornosť počas adventu tradične sústreďuje na Piazza del Duomo, kde pred ikonickou gotickou katedrálou stojí majestátny vianočný stromček. Ten tohtoročný žiari v ľadovo modrých tónoch a pôsobí akoby bol posiaty tisíckami drobných iskier. Elegantné osvetlenie vytvára kontrast k historickej architektúre katedrály a celé námestie mení na čarovné zimné mesto.
KYJEV
Aj v centre Kyjeva vyrástol vianočný stromček. Nachádza sa na ikonickom Sofijskom námestí, priamo pred zlatými kupolami katedrály svätej Sofie. Stromček je vysoký, dokonale symetrický a ozdobený len drobnými bielymi svetielkami, ktoré mu dodávajú elegantný a umiernený vzhľad, presne v duchu aktuálnej situácie v krajine. Na vrchole žiari jednoduchá svetelná hviezda. Skromná, no pôsobivá dekorácia tak pripomína, že aj v ťažkých časoch si Kyjev drží svoje tradície a symboly nádeje.
RÍM
Rímsky vianočný stromček pre rok 2025 žiari na Piazza del Popolo, kde nahradil tradičné miesto na Piazza Venezia, ktoré je stále uzavreté kvôli výstavbe metra. Vysoký strom bohato posiaty teplými zlatými svetlami a červenými ozdobami pôsobí mimoriadne elegantne a vytvára pôsobivú kulisu pred historickou architektúrou. Námestie počas rozsvietenia zaplnili stovky ľudí a spevácky zbor, čo ešte umocnilo jeho slávnostnú atmosféru. Rím tak opäť dokázal, že patrí medzi mestá, ktoré dokážu navodiť jedinečné a veľkolepé vianočné čaro.
PRAHA
Vianočný stromček na Staromestskom námestí v Prahe patrí tradične k najikonickejším v Európe. Tento rok meria 22 metrov a dominuje historickému priestoru obklopenému gotickými a barokovými fasádami, ktoré jeho slávnostnú atmosféru ešte umocňujú. Bohato ozdobený tisíckami svetiel žiari teplým zlatým odtieňom a vytvára pôsobivý kontrast s tmavou zimnou oblohou. Pod stromčekom pulzuje život vianočných trhov – stánky s punčom, remeselnými výrobkami a tradičnými dobrotami lákajú davy domácich aj turistov.
BRATISLAVA
Vianočný stromček na Hlavnom námestí v Bratislave pôsobí tento rok komornejšie, no o to útulnejšie. Približne 11 metrov vysoká jedľa kaukazská je bohato ozdobená teplými svetlami a červenými a zlatými dekoráciami, ktoré jej dodávajú klasický, elegantný vzhľad. Strom je prirodzene zasadený do historického priestoru námestia a obklopený vianočnými stánkami, svetelnou výzdobou a davom ľudí, ktorí si prišli vychutnať sviatočnú atmosféru.
