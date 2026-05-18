Hilmerová prekvapuje zo dňa na deň viac a viac: Najskôr nový imidž, teraz... Neuveríte, čo vymyslela!

JAPONSKO - Ešte pred pár dňami prekvapila herečka Monika Hilmerová novým imidžom, teraz pridala ďalšie prekvapenie. Spolu s rodinou odletela do Japonska, odkiaľ zverejnila prvé zábery.
Monika Hilmerová v posledných dňoch na sociálnych sieťach zdieľa viacero momentov zo svojho súkromia a fanúšikov tak prekvapuje jedna novinka za druhou. Len nedávno sa pochválila výraznou zmenou imidžu, keď sa po čase opäť vrátila ku krátkym vlasom. „Konečne mám zase krátke vlasy! Rada mám niekedy dlhé vlasy, niekedy rovné, inokedy natočené... Striedam si účesy podľa toho, aké postavy natáčam alebo podľa toho, na čo mám náladu,“ napísala k fotografii s novým účesom.
Zároveň priznala, že reakcie verejnosti nie sú vždy len pozitívne, no kritiku si príliš nepripúšťa. „Myslím si, že by mal mať každý slobodu a odvahu nosiť to, čo sa mu páči a v čom sa dobre cíti. Vlasy narastú, život je zmena! Teraz ma bavia zase takéto krátke a úprimne, takto sa cítim najlepšie,“ odkázala herečka, ktorá sa tak otvorene postavila aj voči hodnoteniu svojho vzhľadu.
Krátko po tejto zmene prišlo od nej ďalšie prekvapenie. Spolu s rodinou odletela na poznávací výlet do Tokia, odkiaľ už stihla zverejniť prvé zábery. Herečka sa ozvala priamo z exotickej destinácie a naznačila, že ide o intenzívne rodinné cestovanie plné nových zážitkov. „Na pár dní sme si urobili poznávací výlet s našimi deťmi. Úžasné zážitky máme!“ napísala k fotografii, na ktorej zachytili malú repliku Sochy slobody a v pozadí je známy Dúhový most, ktorý spája oblasti Shibaura a Odaiba, čo je jednou z ikonických dominánt mesta.
Z jej slov je zároveň zrejmé, že ide o cestu, ktorú si rodina užíva naplno, pričom herečka si chce všetky dojmy ešte postupne spracovať a zdieľať ďalšie momenty až s odstupom.
