Česko má za sebou výčiny počasia: FOTO Južnú Moravu zasiahol ničivý downburst! Napáchal škody

BRNO - Výčiny počasia si znova odnieslo to isté miesto. Oblasť, ktorú v roku 2021 na južnej Morave zasiahlo tornádo, včera podvečer čiastočne zasiahla silná supercela. Tornádo sa našťastie nevyskytlo, objavil sa však iný nebezpečný búrkový jav. Zhoda zasiahnutých oblastí je pritom podľa meteorológov úplne náhodná.
Ako uviedol Český hydrometeorologický ústav, stredajšie podmienky na vznik supercelárnych búrok boli pomerne priaznivé. "Vzhľadom na predpokladanú ojedinelosť ich výskytu však nebola vydaná predbežná výstraha a reagovali sme až na konkrétne nebezpečné búrky výstrahou na pozorovaný jav," vysvetlili.
Najvýraznejšie bola supercelou, ktorá vznikla v okolí Brna, zasiahnutá podobná oblasť ako pri tornáde v roku 2021. "Najviac škôd sme zaznamenali najmä v obciach Prušánky a Moravská Nová Ves – v druhej menovanej sa práve v roku 2021 vyskytlo tornádo," uviedli.
Zhoda miest je však v tomto prípade čisto náhodná. Včerajšia situácia bola podľa nich úplne odlišná od tej v roku 2021, už na prvý pohľad aj preto, že supercela postupovala do oblasti od severozápadu, a nie od juhozápadu ako v roku 2021.
Čo sa teda v tejto oblasti vlastne stalo?
Vyššie spomenuté obce a pravdepodobne aj predchádzajúce obce na trase (Veľké Bílovice, Veľké Pavlovice, Moravský Žižkov) zasiahli podľa ČHMU takzvané downbursty. "Ide o výrazné prepady studeného vzduchu v zostupnom prúde búrky, ktoré po náraze na zemský povrch veľmi rýchlo „roztečú“ vzduch lúčovito do strán. Na zemi sa tento jav prejavuje ako veľmi silný vietor. Najmä v Prušánkach došlo k mnohým škodám na strechách domov vrátane úplne strhnutých striech. Downburst na viacerých miestach sprevádzali aj menšie krúpy, ktoré však vietor hnal vysokou rýchlosťou, a preto spôsobili ešte väčšie škody. Okrem poškodenia domov boli miestami poškodené aj vinice," vysvetlili.
Ako sa líši downburst od tornáda? "V prvom rade ide o odlišný mechanizmus pôsobenia sily. Pri tornáde sú škody typické v dôsledku rotácie vzduchu, zatiaľ čo pri downburste vznikajú škody pôsobením silného priameho vetra (napríklad stromy sú pováľané jedným smerom a podobne)," dodali.