Vláda sa bude zaoberať ochranou zdravia, zonáciou aj pozemkovými úpravami

BRATISLAVA - Tatranský národný park, Národný parky Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra a Národný park Poloniny by mali prejsť zonáciou. Ich návrhy na stredajšie rokovanie vlády predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
Zdravie zamestnancov
Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) má pred letnou prestávkou na programe viac ako 30 riadnych a takmer rovnaký počet informatívnych materiálov. Tri z nich sa týkajú ochrany zdravia zamestnancov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) navrhuje zmeny najvyšších prípustných expozičných limitov (NPEL) pre olovo a diizokyanáty v pracovnom ovzduší. Zároveň sprísňuje NPEL prachu z azbestu. Reaguje tak na európske smernice.
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Ďalším materiálom, ktorý by mali ministri prerokovať, je návrh na organizačné zabezpečenie osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Uskutočniť sa majú 29. augusta v Banskej Bystrici. Vláda by tiež mala uvoľniť vyše 2,3 milióna eur na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas 45 mimoriadnych situácií v územnej pôsobnosti viacerých okresných úradov.
Pozemkové úpravy
Ministerstvo pôdohospodárstva predložilo na rokovanie návrh katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav na rok 2027. Zoznam 120 katastrálnych území uvedený v prílohe návrhu, je podľa rezortu spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav na rok 2027 s predpokladanou odhadovanou potrebou finančných prostriedkov na úrovni 69,2 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) hradenou zo štátneho rozpočtu.
Slovenská akadémia vied (SAV) by mala získať tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perún. V roku 2027 by mala na tento účel dostať 1,9 milióna eur a v roku 2028 ďalšie dva milióny eur. Pokiaľ vláda návrh schváli, presunú sa finančné prostriedky z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).