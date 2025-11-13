Po mesiacoch trápenia prehovorila matka Tomáška (†11), ktorého zabila smrtiaca améba! Hygienici majú nové informácie

BRATISLAVA - Smutný prípad zo začiatku leta, kedy po nakazení smrtiacou amébou zomrel iba 11-ročný chlapec Tomáško, rezonuje aj po mesiacoch. Úrad verejného zdravotníctva niekoľko mesiacov po tragédii potvrdil, že vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove, odobratých v júni sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri. Otázka, kde sa chlapec nakazil, zostáva nezodpovedaná. Tomáškova rodina sa z toho, čo sa stalo, stále nespamätala. Jeho matka Zuzana opísala ťažké chvíle, ktorými si prechádzajú.
Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na Vadaši. Areál termálneho kúpaliska následne dočasne zatvorili a medzi verejnosťou zavládol strach pred smrtiacou amébou.
Úrad verejného zdravotníctva teraz potvrdil, že vo vyšetrovaných vzorkách z kúpaliska sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri. „Vo vyšetrovaných vzorkách sme Naegleriu fowleri (NF) laboratórne nepotvrdili. Táto informácia znamená, že v tej danej vyšetrovanej vzorke, odobranej v danom čase a na danom mieste, nebola NF laboratórne potvrdená alebo bola pod detekovateľnou hranicou, čo nevylučuje, že sa NF mohla nachádzať na iných miestach,“ uviedol úrad.
Ozrejmil, že na kúpalisku Vadaš opakovane laboratórne potvrdili prítomnosť améb (rod Naegleria a rod Acanthamoeba). „Ak je laboratórne potvrdený rod Naegleria, tak to poukazuje na riziko, že sú vhodné podmienky na výskyt ďalších druhov tohto rodu vrátane NF,“ vysvetlil ÚVZ. Dodal, že v monitoringu kvality vody na kúpanie so zameraním na výskyt améb naďalej pokračuje.
Nákaza slzovičkovkou zhubnou (Naegleria fowleri) vzniká zvyčajne vtedy, keď sa kontaminovaná voda dostane do nosovej dutiny. Odtiaľ preniká do mozgu a vyvoláva ochorenie naeglerióza. Nákaza je veľmi zriedkavá, celosvetovo sa eviduje len niekoľko stoviek ochorení.
Prehovorila užialená matka
Niekoľko mesiacov od tragédie prehovorila pre portál noviny.sk matka nebohého chlapca Zuzana. „V prvom rade je pre nás dôležitá otázka, kde sa mohol nakaziť touto amébou, keďže sa nikde inde nekúpal, ani sme neboli na dovolenke. Prvýkrát sa stretol s vodou až na tom školskom plaveckom výcviku,“ hovorí. „Našou prioritou boli hory, či v zime lyžovačky, alebo v lete túry. Mal za sebou Kriváň aj Slavkovský štít. A toto je na tom najhoršie – že na plavecký kurz išiel ako náhradník. A stalo sa toto,“ povedala.
Vyjadrila sa aj k informáciám, ktoré sa v minulosti objavili, a podľa ktorých mala byť rodina krátko pred ochorením jej syna na dovolenke. "Stratíte dieťa a ešte musíte čítať výmysly o tom, že ste boli niekde na dovolenke. To vôbec nie je pravda,“ tvrdí.
Po smrti syna podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci ublíženia na zdraví. "Vypočúvali nás, mňa aj učiteľov. Rozprávala som vyšetrovateľom minútu po minúte, čo sa dialo pred plaveckým kurzom, počas neho aj po ňom,“ opísala. Hovoriť o týchto veciach bolo pre ňu ťažké, no konala tak preto, aby sa nič podobné inému dieťaťu nestalo. „Dali sme to zisťovať najmä kvôli tomu, aby sa nenakazili iní. Je to prvý prípad na Slovensku, ale v Česku ich už bolo viac, a to nás vydesilo. Nechceme, aby sa to stalo ďalším deťom,“ vysvetlila. Rodina sa s tým, čo sa stalo, doteraz nevie zmieriť.