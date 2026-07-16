Polícia zasiahla proti podozrivej korupcii: Dve osoby čelia obvineniu

BRATISLAVA - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru v stredu (15. 7.) zasiahla v rámci policajnej akcie s krycím názvom Kariéra. Akcii predchádzalo niekoľkomesačné dokumentovanie podozrenia z korupčného konania. Policajti zadržali dve osoby a vykonali dve domové prehliadky. Po vyhodnotení zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ obom osobám vzniesol obvinenie pre prečin nepriamej korupcie. Informovali o tom z Prezídia Policajného zboru.
Podľa doterajších zistení mal jeden z mužov požiadať ďalšiu osobu, aby prostredníctvom svojich kontaktov a vplyvu v jednej z politických strán zabezpečila jeho ustanovenie do riadiacej funkcie na jednom z útvarov Policajného zboru. „Za vybavenie funkcie mala byť požadovaná suma od 5000 do 10.000 eur, s ktorej zaplatením mala zadržaná osoba súhlasiť. Sprostredkovateľ mal následne oslovovať ďalšie osoby, pri ktorých predpokladal možnosť ovplyvniť personálne rozhodnutie, a za ich pomoc im sľubovať finančné plnenie,“ uviedli z Prezídia Policajného zboru.
Polícia uviedla, že o obsadení riadiacich funkcií musia rozhodovať výlučne zákonné podmienky, odbornosť a osobná integrita. Služobné zaradenie, funkcia ani osobné väzby nikoho nestavajú nad zákon. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. „Dôvera občanov je pre Policajný zbor zásadná hodnota. Preto budeme aj naďalej dôsledne postupovať voči každému, kto ju takýmto protiprávnym konaním oslabuje,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.