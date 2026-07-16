Pozor na NEBEZPEČNÝ nábytok! FOTO Môžete ho mať doma, inšpekcia varuje: NEPOUŽÍVAJTE ho

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa nachádzal nebezpečný nábytok. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje spotrebiteľov pred jeho používaním. Informuje o tom na svojom webe.
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na slovenskom trhu sa nachádzal nebezpečný výrobok "Toaletný stolík aga, model/typ MRDT09-MW-S", pôvodom z Českej republiky, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia.
Ide o toaletný stolík bielej farby so zrkadlom, osvetlením a elektrickou zásuvkou dodávanou s pripojeným ohybným káblom s vidlicou, konkrétne ako predlžovací šnúrový prívod. SOI dodáva, že dtolík je dodávaný v demontovanom (rozloženom) stave v kartónovom obale, na ktorom je okrem iného uvedené obchodné meno výrobcu a jeho sídlo a identifikačný údaj. Ku stolíku je tiež priložený písomný návod na montáž a inštaláciu.
Dôvôdom nebezpečnosti je potenciálnej riziko úrazu elektrickým prúdom. "Nedostatočné konštrukčné vyhotovenie umožňuje prístup k živým svorkám zásuvky zo zadnej strany výrobku," upozorňuje SOI.
Opatrenia na ochranu trhu
Inšpekcia umožnila kontrolovanému obchodníkovi prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, jeho stiahnutiu z trhu a k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku obchodníkovi, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," radí SOI a odporúča spotrebiteľom, ak si vyššie uvedený nábytok zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.