Škandál vo Francúzsku: Bardella čelí podozreniam z fiktívnej práce

PARÍŽ - Dozorná organizácia na boj proti korupcii v utorok oznámila, že žiada vyšetrenie obvinení voči Jordanovi Bardellovi z Národného združenia (RN), podľa ktorých kedysi zastával fiktívnu pozíciu asistenta v Európskom parlamente (EP). Strana tieto vyjadrenia popiera, informuje správa agentúry AFP.
Súd vlani uznal bývalú líderku RN Marinu Le Penovú a ďalších 24 osôb za vinných z využívania prostriedkov EP na zamestnávanie asistentov, ktorí namiesto práce pre europarlament vykonávali činnosť pre stranícke sídlo v Paríži v rokoch 2004 až 2016. Odvolací súd budúci týždeň rozhodne, či v súvislosti s prípadom potvrdí Le Penovej päťročný zákaz kandidovať vo voľbách.
Bardella nie je v tejto veci obžalovaným
Súčasný predseda RN Bardella nie je v tejto veci obžalovaným. Francúzska protikorupčná organizácia Anticor však tvrdí, že sa musí zodpovedať za štyri a pol mesiaca, počas ktorých v roku 2015 pôsobil na poste asistenta europoslanca Jeana-Francoisa Jalkha.Anticor obviňuje Bardellu a osoby z jeho okolia z poskytovania falošných dokumentov o tom, že pre tohto europoslanca naozaj pracoval. Strana RN poprela akékoľvek protiprávne konanie svojho predsedu. „Nikdy nebol zapletený do aféry s parlamentnými asistentmi,“ uviedla RN pre AFP s odkazom na súdny proces týkajúci sa Le Penovej.
prokuratúra v januári prijala trestné oznámenie
Parížska prokuratúra v januári prijala trestné oznámenie od organizácie, ktorá obvinila Bardellu a ďalších šesť osôb zo sprenevery verejných prostriedkov a falšovania, uviedol pre AFP nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou. Anticor svoje obvinenia založil na práci novinára, ktorý písal pre francúzsky denník Libération a v súčasnosti píše pre týždenník Le Canard Enchaine. Bardella vlani prehral súdny spor o urážku na cti proti denníku Liberation, ktorý v článku z roku 2023 označil politika za „fiktívneho parlamentného asistenta“.
Vyšetrovanie „naznačuje, že predstavitelia strany mohli vyhotoviť falošné dokumenty s cieľom zakryť údajnú spreneveru finančných prostriedkov, ako aj možné zapojenie Jordana Bardellu“, uviedla organizácia pre agentúru AFP. Anticor tiež oznámil, že podáva nový typ sťažnosti, čo by mohlo znamenať, že sa určí sudca na prešetrenie obvinení.