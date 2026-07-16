Štvrtok16. júl 2026, meniny má Drahomír, Drahomíra, zajtra Bohuslav

Niekto ich podpálil? Tri rybárske búdy zachvátil požiar, vznikla škoda v tisícoch

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN - V katastri obce Moravský Svätý Ján (okres Senica) horeli v stredu (15. 7.) večer tri rybárske búdy. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Pravdepodobne išlo o úmyselné zapálenie neznámou osobou. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Po príchode na miesto bolo zistené, že požiar naplno zachvátil dve rybárske búdy a tretia začínala horieť. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch nasadili na likvidáciu požiaru viacero hasebných prúdov,“ priblížil HaZZ.

Niekto ich podpálil? Tri
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Po lokalizácii pomocou termovíznej kamery hasiči vyhľadávali skryté ohniská, rozoberali poškodené konštrukcie a ochladzovali ich. Priama materiálna škoda spôsobená požiarom je predbežne vyčíslená na 4500 eur. Na miesto dorazil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pri udalosti zasahovali príslušníci z hasičskej stanice Kúty a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Sekule a Moravský Svätý Ján.

Viac o téme: HasičiLodeMoravský Svätý Ján
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Požiar vo Francúzsku zasiahol
Požiar vo Francúzsku zasiahol tisíce hektárov: Medzi podozrivými je dobrovoľný hasič
Zahraničné
Záchranári sa rozprávajú pred
Požiar v bangkockom bare má už 32 obetí: Desiatky ľudí stále bojujú o život
Zahraničné
Ilustračné foto
Požiar ochromil nemecké vlaky: Polícia preveruje podpaľačstvo a možnú sabotáž
Zahraničné
Požiar poľa vo Veľkej
Požiar na poli: Plamene zničili balíkovač slamy aj časť strniska
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Interaktívna výstava Panoptikum Rastka Cirica v Galérii Dr. Rolla
Interaktívna výstava Panoptikum Rastka Cirica v Galérii Dr. Rolla
Správy
Obnova Slanského hradu v rámci projektu Ľudia a hrady
Obnova Slanského hradu v rámci projektu Ľudia a hrady
Správy
Asistent trénera basketbalovej reprezentácie do 20 rokov Martin Szabados: Turnaj chceme zakončiť čo najlepším možným spôsobom
Asistent trénera basketbalovej reprezentácie do 20 rokov Martin Szabados: Turnaj chceme zakončiť čo najlepším možným spôsobom
Basketbal

Domáce správy

Do solária už len
Do solária už len s občianskym: Začali platiť nové pravidlá
Domáce
Ilustračné foto
Na Slovensku končí ďalší veľký zamestnávateľ: O prácu má prísť všetkých 120 zamestnancov
Domáce
Muž sa stal terčom
Muž sa stal terčom bezdôvodného útoku: Polícia incident vyšetruje
Domáce
Začína Zvolenský cestovateľský festival: Prednášky, zážitky a program pod Pustým hradom
Začína Zvolenský cestovateľský festival: Prednášky, zážitky a program pod Pustým hradom
Banská Bystrica

Zahraničné

Len sekundy od tragédie:
Len sekundy od tragédie: Budova súdu v Taliansku sa zrútila, vo vnútri boli ľudia
Zahraničné
Rakúska špeciálna jednotka WEGA,
DRÁMA vo Viedni: Špeciálna jednotka zadržala násilníka zo SLOVENSKA! Mal terorizovať okolie sekerou
Zahraničné
Predseda mimoparlamentnej strany TISZA
Čaká Maďarsko veľká zmena? Vládna Tisza chce zmeniť volebný systém
Zahraničné
Jisrael Kac
Izrael odmieta stiahnuť vojakov: Jednotky chce ponechať v Gaze, Libanone aj Sýrii napriek tlaku USA
Zahraničné

Prominenti

Bonnie Tyler
Neľahký život Bonnie Tyler (†75): Chudoba, šikana a... Na vrchol sa vyškriabala vďaka tomuto!
Zahraniční prominenti
Zoroslav Kollár podal na
Prestrelil to? Fero Joke reaguje na trestné oznámenie Zora Kollára: Ty si to len nepochopil...
Domáci prominenti
FOTO V rodine markizáka
FOTO V rodine markizáka Švajdu obrovská radosť: Oženil syna! Svadbu tajili niekoľko mesiacov
Domáci prominenti
Charlize Theron
Charlize Theron na premiére: Zatienila ju jej adoptívna dcéra!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Silné prsné a chrbtové
Silné prsné a chrbtové svaly môžu chrániť srdce: Nová štúdia odhalila prekvapivú súvislosť
Zaujímavosti
Prevrat vo výskume: Vedci
Prevrat vo výskume: Vedci vytvorili umelú bunku! Dokáže rásť aj deliť sa, má to však háčik
Zaujímavosti
Stačí jedno kúpanie a
Stačí jedno kúpanie a objaví sa nepríjemná vyrážka: Vedci skúmajú jej pôvod
Zaujímavosti
Pravidelné holenie intímnych partií:
Pravidelné holenie intímnych partií: Toto to robí s vašou pokožkou
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend v prevencii: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Letná novinka, ktorá nielen
Letná novinka, ktorá nielen osvieži: Ktorá z týchto príchutí vás zaujala viac?
feminity.sk

Ekonomika

Slovensko v pasci medzi Washingtonom a Moskvou: USA nám môžu vystaviť drsný účet za ruskú ropu!
Slovensko v pasci medzi Washingtonom a Moskvou: USA nám môžu vystaviť drsný účet za ruskú ropu!
Rázny krok slovenských súdov: Známa poisťovňa čelí hrozbe bankrotu, v hre sú peniaze tisícov klientov!
Rázny krok slovenských súdov: Známa poisťovňa čelí hrozbe bankrotu, v hre sú peniaze tisícov klientov!
Slovensko má ďalšie problémy: Európska komisia nás rieši až v piatich prípadoch!
Slovensko má ďalšie problémy: Európska komisia nás rieši až v piatich prípadoch!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Tuchelovo Anglicko pod paľbou kritiky: Slová, ktoré sa im nebudú páčiť!
MS VO FUTBALE 2026 Tuchelovo Anglicko pod paľbou kritiky: Slová, ktoré sa im nebudú páčiť!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Totálne zdrvenie i sladké opojenie: Tréner Argentíny hovoril priamo od srdca, Martínez plakal
MS VO FUTBALE 2026 Totálne zdrvenie i sladké opojenie: Tréner Argentíny hovoril priamo od srdca, Martínez plakal
MS vo futbale
MS VO FUTBALE Teraz vylezú milióny trénerov: Tuchel obhajuje svoju taktiku, Angličania zopakovali rok 2018
MS VO FUTBALE Teraz vylezú milióny trénerov: Tuchel obhajuje svoju taktiku, Angličania zopakovali rok 2018
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 VIDEO Bitky fanúšikov po triumfe Argentíny: Semifinále malo dohru mimo ihriska
MS VO FUTBALE 2026 VIDEO Bitky fanúšikov po triumfe Argentíny: Semifinále malo dohru mimo ihriska
MS vo futbale

Auto-moto

NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti: Aké máte práva, keď nahlásite podvod alebo porušovanie zákona v práci?
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti: Aké máte práva, keď nahlásite podvod alebo porušovanie zákona v práci?
Pracovné prostredie
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Zákony
Keď sa šéf zmení na tyrana: Čo je to bossing a ako sa brániť toxickému nadriadenému?
Keď sa šéf zmení na tyrana: Čo je to bossing a ako sa brániť toxickému nadriadenému?
Vzťahy na pracovisku
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zabudnite na hodiny pri sporáku. Urobte si chia džem za 10 minút a bez varenia
Zabudnite na hodiny pri sporáku. Urobte si chia džem za 10 minút a bez varenia
Rady a tipy
Máte doma bryndzu? Pripravte z nej rýchle slané pohostenie pre návštevu
Máte doma bryndzu? Pripravte z nej rýchle slané pohostenie pre návštevu
Chuťovky

Technológie

Výskumníci oprášili 200-ročný fyzikálny jav a objavili nové štruktúry svetla. Stačil im laser a malý terč
Výskumníci oprášili 200-ročný fyzikálny jav a objavili nové štruktúry svetla. Stačil im laser a malý terč
Správy
Populárne lieky ako Ozempic či Wegovy môžu mať ďalší účinok na naše telo. Súvisí s tým, ako rýchlo biologicky starneme
Populárne lieky ako Ozempic či Wegovy môžu mať ďalší účinok na naše telo. Súvisí s tým, ako rýchlo biologicky starneme
Veda a výskum
VIDEO: Bayraktar KIZILELMA úspešne odpálil nadzvukovú raketu JET-230. Cieľ zasiahol na viac než 120 kilometrov
VIDEO: Bayraktar KIZILELMA úspešne odpálil nadzvukovú raketu JET-230. Cieľ zasiahol na viac než 120 kilometrov
Armádne technológie
Severná Kórea môže rozhodnúť o osude svetovej vojny. Profesor varuje pred scenárom, na ktorý Západ nemusí byť pripravený
Severná Kórea môže rozhodnúť o osude svetovej vojny. Profesor varuje pred scenárom, na ktorý Západ nemusí byť pripravený
Moderná vojna a konflikty

TN LIVE

Nabúral do stĺpa a z prevráteného auta zmizol. Policajtom však neušiel
Nabúral do stĺpa a z prevráteného auta zmizol. Policajtom však neušiel
Domáce
Pár rovnakého pohlavia žaluje náhradnú matku, ktorá odmietla potrat pre rázštep pery ich syna (2)
Pár rovnakého pohlavia žaluje náhradnú matku, ktorá odmietla potrat pre rázštep pery ich syna (2)
Zahraničné
Rýchlovlak zastavil uprostred cesty. Dôvod pobavil aj zaskočil cestujúcich
Rýchlovlak zastavil uprostred cesty. Dôvod pobavil aj zaskočil cestujúcich
Zahraničné
FOTO: Otvorili najväčšie kúpalisko v Bratislave po obnove za milióny. Takto vyzerá nová Rosnička
FOTO: Otvorili najväčšie kúpalisko v Bratislave po obnove za milióny. Takto vyzerá nová Rosnička
Domáce

Bývanie

Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?

Pre kutilov

Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy po tridsiatke prestávajú nosiť skinny jeansy: Toto ich nahrádza
Móda
Ženy po tridsiatke prestávajú nosiť skinny jeansy: Toto ich nahrádza
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Na Slovensku končí ďalší veľký zamestnávateľ: O prácu má prísť všetkých 120 zamestnancov
Rakúska špeciálna jednotka WEGA,
Zahraničné
DRÁMA vo Viedni: Špeciálna jednotka zadržala násilníka zo SLOVENSKA! Mal terorizovať okolie sekerou
Obyvatelia na Strednom Považí
Domáce
Obyvatelia na Strednom Považí sú v pozore: Obec varuje pred zraneným medveďom, môže byť NEBEZPEČNÝ!
ŠKANDÁL v kanceláriách Fondu
Domáce
ŠKANDÁL v kanceláriách Fondu na podporu umenia: Zamestnancov vraj celý čas odpočúvali!

Ďalšie zo Zoznamu