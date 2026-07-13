Štúrovo ochromí vážna porucha: Desiatky ľudí budú bez vody, mesto hlási uzávery aj zmeny v doprave

ŠTÚROVO - Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, stredisko Štúrovo upozorňuje občanov na prerušenie dodávky pitnej vody v Štúrove. Dodávka bude prerušená v utorok 14. júla na Hlavnej ulici od čísla 151/35 po 117/1 a Ulici sv. Štefana od čísla 3173/2A po 615/5. Dôvodom prerušenia dodávky je porucha na vodovodnom potrubí, informovala radnica. Prerušenie bude trvať do odstránenia poruchy, predpokladane najneskôr do 15.30 h.
Križovatka ulíc Hlavná - sv. Štefana bude počas odstraňovania poruchy uzavretá. Prímestské autobusy nebudú obsluhovať autobusovú zastávku Sídlisko I., Kotva. Náhradná autobusová zastávka bude na Petőfiho ulici pred obchodom Agromix.
Autobusová zastávka Hlavná, pošta bude počas trvania opravy v prevádzke. Autobusy obsluhujúce túto zastávku však budú premávať po obchádzkovej trase Bocskai - kruhový objazd - Pri záhradách - Námestie sv. Imricha - Széchenyiho - Jesenského - Petőfiho - sv. Štefana smerom na železničnú stanicu.
Autobusy prichádzajúce do mesta zo smeru Kamenická cesta - Sobieskeho ulica - Hasičská ulica budú obsluhovať autobusovú zastávku v centre mesta, budú však premávať po obchádzkovej trase Námestie sv. Imricha - Széchenyiho - Jesenského - Petőfiho - Sv. Štefana smerom na železničnú stanicu. Autobusy mestskej hromadnej dopravy Štúrovo budú aj naďalej obsluhovať autobusovú zastávku Sídlisko I., Kotva. Centrum mesta (časť Hlavnej ulice a časť Ulice sv. Štefana) bude počas trvania opravy uzavreté pre vodičov.