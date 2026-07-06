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Ste v obraze? Otestujte svoje vedomosti v KVÍZE o top udalostiach uplynulého týždňa!

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(Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Facebook/Severe Weather Slovakia, SITA/AP/Mike Stewart, Topky/Ján Zemiar)
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BRATISLAVA - Aj prvý júlový týždeň bol opäť bohatý na viacero veľkých udalosti. Máte prehľad o všetkom dôležitom, čo sa okolo nás dialo? Otestuje sa v našom týždennom kvíze o témach, ktoré hýbali spoločnosťou. Pripravte sa na výzvu, ktorá vám pomôže zostať v obraze alebo sa možno niečo nové dozvedieť. Urobte si pohodlie a vyhodnoťte svoje vedomosti.

Viac o téme: ReferendumKvízPočasieUdalosti týždňa
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