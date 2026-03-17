Tvrdý dopad novej legislatívy: Bez poistky neprejdete cez STK! Odborníci varujú pred veľkým chaosom

BRATISLAVA - Parlamentom prešiel do druhého čítania návrh zákona, ktorý má ambíciu vyčistiť slovenské cesty od nepoistených vozidiel. Po novom by mala byť kontrola platného povinného zmluvného poistenia (PZP) pevnou súčasťou technickej a emisnej kontroly. Ak poistku nebudete mať v poriadku, technik vás z linky vyhodí ako nespôsobilých. Odborníci z praxe však varujú, že toto riešenie je nešťastné a prinesie zbytočné komplikácie aj tým, ktorí si všetko poctivo platia.
Národná asociácia STK (NA STK) upozorňuje, že súčasný návrh trestá motoristov za administratívne chyby, ktoré nemajú nič spoločné s bezpečnosťou auta. Stačí jeden preklep v identifikačnom čísle vozidla (VIN) pri uzatváraní poistky a systém vás vyhodnotí ako nepoisteného.
„Vozidlo bude následne v databáze evidované ako nepoistené, hoci vodič poistnú zmluvu riadne uzatvoril. Pri technickej a emisnej kontrole by tak technik musel vozidlo vyhodnotiť ako nespôsobilé na premávku. Motorista by následne musel absolvovať dve opakované kontroly (technickú a aj emisnú), čo pre neho znamená ďalšiu časovú záťaž a zvýšené finančné náklady,“ vysvetľuje Peter Hulman, výkonný riaditeľ NA STK.
Systém sa bude dať ľahko obísť
Zámerom štátu je znížiť počet áut bez PZP, no podľa odborníkov môže nastať presný opak. Ak bude kontrola na STK jedinou tvrdou bariérou, špekulanti ju jednoducho obídu. Predpokladá sa, že niektorí vodiči uzavrú poistku „na oko“ tesne pred kontrolou, prejdú cez STK a poistné už nikdy neuhradia. Problém sa tým neodstráni, len sa presunie v čase.
Asociácia STK preto prichádza s kompromisným návrhom, ktorý by štátu pomohol, ale motoristov by nešikanoval. Navrhujú, aby sa chýbajúce PZP bralo len ako administratívne zistenie. Vozidlo by tak zostalo spôsobilé na premávku, pričom informácia o chýbajúcom poistení by bola zaznamenaná v protokole z kontroly. „Takéto nastavenie by zachovalo odborný charakter technických a emisných kontrol, ktorých primárnym cieľom je posudzovať bezpečnosť vozidiel. Zároveň by štátu poskytlo presnejší prehľad o skutočnom počte nepoistených vozidie,“ doplnil Hulman.