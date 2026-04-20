Zmeny pre vodičov aj kamióny: Ráž a Šutaj Eštok ohlásili koniec odovzdávania značiek a nové zákazy

BRATISLAVA - Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) v rámci bezpečnosti cestnej premávky aj o možnom plošnom zákaze tranzitu kamiónov napríklad nad 12 ton na cestách druhej a tretej triedy na celom Slovensku. „Prišli sme k záveru, že asi je jednoduchšie, efektívnejšie pre podmienky SR pristupovať k tomu individuálne. Povedali sme si, ktorých úsekov sa to bude týkať,“ povedal Ráž. Témami rokovania boli aj dočasné vyradenie vozidiel z evidencie, zákaz predbiehania kamiónov na diaľniciach či podmienky pre taxi služby.
Zákaz kamiónov v Šali
Minister vnútra z hľadiska tranzitu označil za vypuklý problém situáciu v meste Šaľa. „Sme pripravení, aby sme určité úseky na cestách druhej triedy nastavili tak, že tam bude zakázaná kamiónová tranzitná doprava. Budeme spoločne hľadať technické riešenie, ako to čo najlepšie urobiť,“ povedal Šutaj Eštok.
Pokiaľ ide o dočasné vyraďovanie áut z evidencie, ministerstvo dopravy vytvorilo manuál, ako sa to dá urobiť. Na stránke ministerstva a Jednotného informačného systému v cestnej doprave podľa ministra dopravy pribudne táto možnosť. „Vyradenie potom prebieha cez slovensko.sk,“ uviedol Ráž.
Koniec odovzdávania značiek
S ministrom vnútra sa podľa neho dohodli, aby sa celoslovensky už nevyžadovalo odovzdávanie evidenčných čísel vozidiel. „Môžete si dočasne vyradiť vozidlo z evidencie. Nemusíte nikam odnášať evidenčné číslo vozidla. Nemusíte mať ani STK, žiadna pokuta vám nepríde, ani nemusíte platiť povinné zmluvné poistenie,“ ubezpečil vodičov minister dopravy. Ak podľa neho budú chcieť neskôr opäť jazdiť, budú sa musieť znova registrovať, pričom na technickú kontrolu budú mať sedem dní a povinné bude aj zmluvné poistenie.
STK podľa potreby
Minister vnútra spresnil, že motoristi po dočasnom vyradení vozidla z evidencie nie sú povinní ísť každé dva roky na technickú kontrolu. „Možnosť dočasného vyradenia je na obdobie, aké si motorista zvolí - od niekoľkých dní, mesiacov až po 20 rokov. On sa rozhoduje, kedy pôjde na najbližšiu technickú kontrolu,“ povedal Šutaj Eštok. Ak sa následne rozhodne dostať na cesty, je mu podľa neho umožnené iba to, aby išiel priamo absolvovať technickú kontrolu. „V opačnom prípade mu hrozí pokuta, ale myslím si, že je to veľmi ústretový krok,“ podotkol minister vnútra. Podľa neho za posledný rok bolo dočasne vyradených takmer 70.000 vozidiel.
Zákaz predbiehania ostáva
Ráž predpokladá, že súčasný zákaz predbiehania kamiónov na diaľniciach nebude v parlamente plošne zrušený. „Na ministerstve dopravy budeme ďalej viesť evidenciu úsekov, ktoré budeme považovať za rizikové. Rozmýšľať budeme aj o pridaní zákazu predbiehania (vozidiel) nad 3,5 tony,“ povedal Ráž s tým, že o tom ešte budú diskutovať.
Cieľom novely zákona o cestnej premávke, ktorá je v parlamente a vyvolala polemiku, nebolo podľa Šutaja Eštoka umožniť predbiehanie kamiónov na cestách. „Veľmi dobre si uvedomujeme, aké bezpečnostné riziká to môže predstavovať. Cieľom bolo iba spresnenie toho, že budeme môcť všetkých motoristov informovať aj príslušným dopravným značením,“ vysvetlil. Zákaz predbiehania kamiónov bude podľa neho zachovaný, čo má garantovať bezpečnosť premávky.
Situáciu s taxi službami, na ktoré sú sťažnosti, podľa ministra vnútra už riešia policajnými kontrolami. Dohodli sa na vytvorení pracovnej skupiny zo zástupcov ministerstiev vnútra, dopravy, polície a finančnej správy. „Kontrolujeme povolenia pri drvivej miere zahraničných taxikárov. Našli sme ľudí, ktorí prišli na Slovensko ilegálne,“ dodal s tým, že nemali licencie ani povolenia. Navrhnú zmenu zákona, aby takisto spĺňali všetky kritériá a oprávnenia.