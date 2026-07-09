Mali ukradnúť kapoty luxusných áut! VIDEO Polícia obvinila dvoch Poliakov

BRATISLAVA - Polícia obvinila dvoch občanov Poľska. Tí sa mali v nedeľu (5. 7.) dopustiť krádeže v jednej z predajní luxusných vozidiel v Bratislave. Odcudziť mali kapoty luxusných áut. Obvinenie polícia vzniesla pre trestný čin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Policajti v blízkosti predajne pri obchodnom centre spozorovali vozidlo zodpovedajúce popisu a zákonným spôsobom ho zastavili. Posádku vozidla - dvoch občanov Poľska - policajti podrobili kontrole, pričom počas kontroly ich vyzvali aby im otvorili nákladnú časť vozidla. Tam policajti spozorovali dve kapoty od vozidiel značky Porsche. Na miesto sa dostavil aj pracovník predajne, ktorý potvrdil, že ide o odcudzené predmety, ktorých hodnota predstavuje podľa predbežného odhadu 8000 eur,“ priblížil.
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Policajti mužov obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie s cieľom vykonania potrebných úkonov. „Po ich vykonaní vzniesol poverený policajt Okresného riaditeľstva Policajného v Bratislave II obvinenie z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva 33-ročnému R. N. a 33-ročnému A. Z., obom občanom Poľska,“ dodal hovorca.