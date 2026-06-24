Eurozóna zatiaľ nedostupná: Žiadna z piatich krajín EÚ nespĺňa všetky kritériá pre prijatie eura

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila konvergenčnú správu za rok 2026, v ktorej sa posudzuje pokrok, ktorý päť členských štátov EÚ mimo eurozóny, teda Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, dosiahli pri prijímaní eura. Žiaden z týchto štátov nespĺňa všetky kritériá na vstup do eurozóny.
Komisia pripomenula, že viac ako 27 rokov po zavedení jednotnej meny sa euro stalo silným symbolom európskej identity. V súčasnosti je menou 21 členských štátov a každý deň ju používa viac ako 350 miliónov ľudí, čím sa stáva druhou najpoužívanejšou menou na svete. Všetky členské štáty EÚ s výnimkou Dánska sa právne zaviazali vstúpiť do eurozóny. Správa EK sa preto nevzťahuje na Dánsko.
Pravidlá vstupu do eurozóny
Vstup krajín do eurozóny sa riadi súborom transparentných pravidiel a kritérií, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s krajinami na ceste k prijatiu eura a podporujú úspešné členstvo v eurozóne. Stredajšia správa sa týka piatich členských štátov mimo eurozóny, ktoré sa právne zaviazali prijať euro, čiže Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.
Správa EK je založená na konvergenčných kritériách, niekedy označovaných ako „maastrichtské kritériá“, stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Patrí medzi ne cenová stabilita, zdravé verejné financie, stabilita výmenného kurzu a stabilita dlhodobých úrokových mier. V správe sa skúma aj zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov so zmluvou a so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ECB).
Čiastočné plnenie podmienok
Komisia v správe dospela k záveru, že členské štáty, na ktoré sa vzťahuje jej analýza, vykazujú rôzne stupne nominálnej konvergencie - Česko a Švédsko spĺňajú kritérium cenovej stability, kritérium týkajúce sa verejných financií a tiež kritérium dlhodobej úrokovej miery.
Žiaden z piatich uvedených členských štátov nie je členom mechanizmu výmenných kurzov (ERM II), pred vstupom do eurozóny sa vyžaduje aspoň dvojročná účasť v mechanizme bez výrazného napätia. Žiaden z týchto členských štátov preto v súčasnosti nespĺňa všetky kritériá na vstup do eurozóny.
ECB potvrdzuje závery správy
Hodnotenie EK je doplnené o vlastnú Konvergenčnú správu ECB, ktorá bola zverejnená tiež v stredu. Komisia skonštatovala, že vnútroštátne právne predpisy v menovej oblasti nie sú plne zlučiteľné s pravidlami hospodárskej a menovej únie v piatich skúmaných členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny.
Exekutíva EÚ analyzovala aj ďalšie faktory uvedené v zmluve, ktoré by sa mali zohľadniť pri posudzovaní udržateľnosti konvergencie. Z tejto analýzy vyplynulo, že členské štáty mimo eurozóny sú vo všeobecnosti dobre hospodársky a finančne integrované v EÚ. Niektoré z nich však vykazujú makroekonomickú zraniteľnosť alebo čelia výzvam súvisiacim s ich podnikateľským prostredím a inštitucionálnym rámcom, ktoré je potrebné riešiť, aby sa podporila udržateľnosť procesu konvergencie. Konvergenčná správa vypracovaná Európskou komisiou tvorí základ prípadného návrhu Komisie na rozhodnutie Rady EÚ o prijatí eura členským štátom.