Voľba zo zahraničia sa mení? Michelko naznačil úpravy pravidiel

BRATISLAVA - Koalícia by na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR chcela vyriešiť návrh na úpravu voľby poštou zo zahraničia. Koaličná SNS chce v rámci neho presadiť zmenu kvóra pri preferenčnom hlasovaní v parlamentných voľbách, čo odmietali poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej Strane vidieka. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k úprave tohto návrhu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii TA3 V politike.
„Sme ochotní osempercentné kvórum na prekrúžkovanie sa zredukovať aj na tri percentá, ale len v prípade, že sa počet preferenčných hlasov zredukuje na dva,“ povedal. Poukázal na to, že aj Strana vidieka dáva v tejto veci „spiatočku“. Vyjadril sa aj k výmene na poste šéfa envirorezortu, ku ktorej by malo dôjsť k 30. septembru, ak sa SNS nedohodne s jej nominantom Tomášom Tarabom. „Líder SNS Andrej Danko sa stretol s ministrom životného prostredia na obede, tam si povedali svoje očakávania do toho obdobia 30. septembra,“ doplnil.
archívne video
Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter si myslí, že k zmene príde, a tým pádom aj k zmenám v parlamente. „A môžu prísť aj problémy,“ podotkol s tým, že koalícia má krehkú väčšinu. Michelko si nemyslí, že Taraba by v prípade nástupu do poslaneckých lavíc podporoval súčasnú opozíciu. Šéfka opozičného poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová v tejto súvislosti komentovala, že ľudia na Slovensku sa stali rukojemníkmi sporov vládnej koalície. Pýtala sa, či SR nemá väčšie problémy, ktoré treba riešiť. „Bežných ľudí vôbec nezaujíma, kto bude minister, ich trápia iné veci ako cesty, železnice či zdravotníctvo,“ podotkol šéf poslaneckého klubu opozičného KDH Igor Janckulík.
Má sa riešiť aj návrh nového Občianskeho zákonníka
Na septembrovej schôdzi sa má riešiť aj návrh nového Občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý je v druhom čítaní. Opoziční poslanci apelovali na predĺženie rozpravy k nemu. Mesterová kritizovala, že v prvom čítaní, keď bola debata skrátená, mali málo času. Upozornila na to, že už vtedy identifikovali možné problémy. Obáva sa tiež toho, aké pozmeňujúce návrhy k nemu prídu. Richter deklaroval, že koalícia nemá ambíciu diskusiu skracovať. Michelko upozornil na to, že úprava neobsahuje žiadne kontroverzné ustanovenia, cez pozmeňujúce návrhy neočakáva zásadné zmeny.
Témou bol aj štátny rozpočet na budúci rok
Témou bol aj štátny rozpočet na budúci rok. Pre Smer-SD je podľa Richtera dôležité, aby sa prorastové opatrenia prijali tak, aby sa neznížila životná úroveň a zachovali sa sociálne práva. Vyhlásil, že ho treba schváliť do konca roka, aby nebolo provizórium. Myslí si, že aj koaliční partneri sú natoľko zodpovední, že príde k dohode. Zároveň deklaroval, že rozpočet nechcú nechať v najhoršej kondícii. „Ako nám ho nechali naši predchodcovia,“ podotkol. Poukázal na to, že aktuálne k rozpočtu prebiehajú v rámci koalície rokovania. Michelko avizoval, že národniari pripravili viacero návrhov v prospech ľudí a budú robiť všetko pre to, aby čo najviac z nich presadili.
Opoziční poslanci kritizovali vládu za súčasnú ekonomickú situáciu. Janckulík zdôraznil, že v prvom rade treba naštartovať ekonomiku a mali by sa na to hľadať spôsoby. Obáva sa však, že keďže je rok pred voľbami, koaličné strany si budú chcieť v rámci rozpočtu presadiť také návrhy, pri ktorých budú „peniaze ako keby rozdávať, aby si kupovali voličov“. Mesterová vyčítala koalícii chýbajúcu víziu pre krajinu. Každý štátny rozpočet, ktorý pripravovala koalícia, vyzeral podľa nej ako predvolebný. „To sú len obchodné dohody medzi koaličnými partnermi, aby ste sa udržali pri moci,“ podotkla.
Diskutovalo sa aj o spojených samosprávnych voľbách
Diskutovalo sa aj o spojených samosprávnych voľbách. Richter avizoval, že Smer-SD má ambíciu postaviť vlastného kandidáta na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Vyhlásil, že veľmi vážne rokujú s europoslankyňou Juditou Laššákovou. Janckulík verí, že post šéfa PSK obháji líder kresťanských demokratov Milan Majerský.