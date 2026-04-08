Tajné služby USA sú v šoku: Irán dokáže opraviť bunkre s raketami za pár hodín! Bombardovanie nepomáha

TEHERÁN - Americké spravodajské služby upozorňujú, že Irán dokáže rýchlo obnoviť zničené raketové pozície. Aj po masívnych útokoch zostáva hrozba vysoká.
Údery nestačia tak, ako sa očakávalo
Masívne letecké operácie USA a Izraela mali výrazne oslabiť iránske raketové kapacity. Nové zistenia však naznačujú, že realita je oveľa komplikovanejšia. Podľa informácií médií sa Teheránu darí poškodené odpaľovacie zariadenia obnovovať v extrémne krátkom čase.
Spravodajské správy, na ktoré sa odvoláva aj britský Telegraph, hovoria o tom, že niektoré zasiahnuté bunkre sú opäť pripravené na použitie už v priebehu niekoľkých hodín.
Menej rakiet neznamená slabosť
Hoci Biely dom poukazuje na pokles intenzity útokov – z pôvodných stoviek rakiet denne na desiatky – odborníci upozorňujú, že ide skôr o zmenu taktiky než o oslabenie.
Irán podľa nich svoje systémy lepšie maskuje a po odpálení ich rýchlo presúva. Zároveň si udržiava značné zásoby rakiet aj mobilných odpaľovacích zariadení, uvádza New York Times.
Tisíce cieľov pod paľbou, hrozba trvá
Pentagón eviduje v prvých piatich týždňoch konfliktu približne 11-tisíc zasiahnutých cieľov. Izrael tvrdí, že do začiatku marca zničil väčšinu odpaľovacích zariadení.
Napriek tomu rakety a drony iránskych Revolučných gárd naďalej dopadajú na územie Izraela aj štátov Perzského zálivu.
Z Iránu denne vzlietne podľa odhadov 50 až 100 bezpilotných lietadiel. Väčšinu sa síce podarí zneškodniť, no samotný objem útokov výrazne zaťažuje obranné kapacity.
Podzemné „raketové mestá“ menia pravidlá hry
Jedným z kľúčových faktorov je rozsiahla sieť podzemných komplexov, ktoré Irán buduje hlboko pod povrchom. Tieto tzv. „raketové mestá“ poskytujú ochranu technike aj personálu a výrazne komplikujú ich odhalenie.
Situáciu zhoršuje aj geografický charakter krajiny – približne polovicu územia tvoria hory a náhorné plošiny, ktoré prirodzene sťažujú vojenské operácie.
USA priznávajú: boj bude pokračovať
Americký minister obrany Pete Hegseth pripustil, že Irán bude naďalej schopný odpaľovať rakety. „Budú pokračovať, ale my ich zostrelíme,“ vyhlásil.
Zároveň dodal, že Irán sa bude snažiť ukrývať techniku pod zemou, no americké sily ju budú systematicky vyhľadávať.
Aj napriek vzdušnej prevahe USA a Izraela zostáva situácia riskantná. Nedávno museli americké špeciálne jednotky náročnou operáciou zachraňovať posádku zostreleného bojového lietadla priamo z iránskeho územia.
Konflikt zasahuje aj mimo bojovej zóny
Dôsledky vojny sa prejavujú aj mimo Iránu. V Dubaji dopadli trosky zostreleného dronu na budovu americkej technologickej firmy.
K zraneniam síce nedošlo, no incident potvrdzuje, že konflikt má širší dosah. Teherán už skôr varoval, že americké spoločnosti v regióne sa môžu stať cieľom.