ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO Partia youtuberov prenikla do areálu slovenskej zbrojovky! Dostali sa zrejme až k húfniciam

DUBNICA NAD VÁHOM - Dvojica youtuberov sa šesť hodín nerušene pohybovali po areáli dubnickej zbrojovky ZŤS Špeciál a podzemnými chodbami sa mala dostať až k húfniciam. Akciu si natočili na video, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. To, ako sa dvom civilistom podarilo dostať blízko miest, kde sa vyrábajú mínomety, je záhadou. Susedným Českom pritom len pred pár dňami otriasol útok na fabriku s dronmi.
Na videá, ktoré sa šíria rôznymi sociálnymi sieťami, upozornil denník Pravda. Názov videa sľubuje odhalenie krytu plného armádnych áut. „Sme extrémne pod zemou a je to veľmi nebezpečné,“ hovorí jeden z youtuberov na zázname. „Keď nás tu chytia, tak to je problém,“ okomentoval situáciu.
Muži blúdia v labyrinte chodieb, svietia si "čelovkami". Na záberoch vidieť, že prechádzajú popri zaprášených debnách plných náhradných dielov, stoloch s poškodenými zásuvkami, kanceláriách zavalených dokumentmi a hromadami starého papiera či dielňach s náradím a zastaranou technikou. Ošúpaná maľovka na stenách a hrdza na mrežiach aj dverách naznačujú, že v podzemných priestoroch sa už dlhšie nič nedeje. Po zhruba 6 hodinách sa dostanú do miestnosti so starými vojenskými vozidlami so slovenským štátnym znakom. Následne sa vydajú hľadať „náboje“. Diskutujúci pod videom upozorňujú, že zrejme ide o podvozky húfnic Dana.
Do dnešného dňa má video zhruba 14-tisíc vzhliadnutí. „Dali sme sa na takéto video, čo sme možno ani nemali, možno z toho bude veľký prú*er, možno nie, ale chceme vám ukázať, čo ešte máme na Slovensku, a ako to chátra. Dúfam, že nám dáte odber, lajk,“ vyzýva autor videa. Presnú lokalitu, kde vzniklo, však nezverejnil. Z komentárov pod videom vyplýva, že táto skupinka nebola prvá, ktorej sa podarilo dostať do areálu zbrojovky.
Podnik, ktorého vlastníkom je štát, incident priznal
Spoločnosť ZŤS Špeciál z Dubnice nad Váhom pre Pravdu potvrdila, že predmetná vec sa týka ich areálu. "V súvislosti so zistenými skutočnosťami spoločnosť bezodkladne podnikla príslušné kroky a vec oznámila orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedol Nino Rosenberg zo ZŤS Špeciál.
Podľa odpovede zbrojovky však do areálu vniklo viac ľudí, ako zachytávajú videa. „Zároveň uvádzame, že v súvislosti s týmito incidentmi naša strážna služba doposiaľ zadržala spolu 16 osôb, ktoré do objektu vstúpili násilne, a to prekonaním zabezpečovacích prekážok. Vzhľadom na prebiehajúce konania a bezpečnostný režim objektu sa k detailom nemôžeme bližšie vyjadrovať,“ dodal. Areál fabriky má byť dlhodobo zabezpečený kombinovanými prvkami – fyzickou ochranou aj technickými prostriedkami a režimovými opatreniami, primerane jeho charakteru a predmetu činnosti. Na zabezpečenie vchodov, ktoré sa nepoužívajú, majú mať zavedené „interné postupy a opatrenia“, pravidelne ich prehodnocujú a aktualizujú.
„Neoprávnený vstup do akéhokoľvek priemyselného areálu, najmä s osobitným režimom, predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko. Z tohto dôvodu spoločnosť situáciu berie vážne a rieši ju v súčinnosti s príslušnými orgánmi,“ uviedol.
Vniknutie do areálu potvrdila aj polícia. „Na území Trenčianskeho kraja evidujeme v tejto súvislosti jedno trestné oznámenie. V súčasnej dobe v rámci tohto trestného konania sú vykonávané úkony na náležité objasnenie skutku. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu tohto konania. Tiež evidujeme v tejto súvislosti dva priestupky, ktoré boli už postúpené na príslušný Okresný úrad,“ uviedla trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
ZŤS je zbrojovka s viac ako 70-ročnou tradíciou výroby mínometov, tankových kanónov či delostreleckých systémov. Aktuálne pracuje na veľkej zákazke do zahraničia, keď vo februári podpísala s Azerbajdžanom obchod v hodnote 210 miliónov eur na výrobu samohybných mínometov.