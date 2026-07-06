Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Premiér tvrdí, že kríza v „spoločnom európskom dome“ je spôsobená rozpadom duchovných a hodnotových základov západnej civilizácie.
Fico kritizoval konfrontáciu
„Hybnou silou súčasnosti je najmä konfrontácia a vojenská sila. Pozorujeme, že európske elity stavajú náš európsky spoločný dom na jednu kartu. A to je konfrontácia a rusofóbia. Chcem sa spýtať, to naozaj potrebujeme konfrontáciu, aby sme opätovne nadobudli presvedčenie, že prežitie Európy je možné len vtedy, ak sa bude spájať východ so západom?“ vyhlásil premiér počas príhovoru na Devíne. Reakciou na krízu v Európe musí byť podľa neho návrat Slovenska k hodnotovému základu. „Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme,“ zdôraznil.
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Jedným z výstupov z nedeľných osláv by mal byť podľa Fica prísľub, že v dokumente Vízia Slovensko 2040 bude zakotvená samostatná časť o hodnotách. „Ak nebudeme stáť na hodnotách, dopadneme ako náš spoločný európsky dom, ktorý sa nám hodnotovo rozkladá,“ uviedol Fico.
Výzva na návrat k hodnotám
Premiér hovoril o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície. Ak sa podľa jeho slov chceme hodnotovo zakotviť, musíme sa vyrovnať s krízou dôvery a pravdy. „Nie je možné, aby prevládala nenávisť, konfrontácia, arogancia, neslušnosť, nepravdy a hoaxy. Myslím si, že je našou povinnosťou vrátiť do reálneho života jednoduché veci - úctu k vzdelaniu, úctu k starším, že tolerancia nie je slabosť, ale predovšetkým úctu k sebe samým,“ zdôraznil. Predseda vlády spomenul tiež proeurópsku orientáciu Slovenska, ktorá dáva možnosť hovoriť so všetkými. „Slovensko je geograficky a kultúrne priam nastavené, aby sme takúto zásadnú úlohu spájania východu a západu plnili,“ myslí si. Slovensko podľa Fica musí mať zároveň kultúru mieru. Na oslavách preto vyhlásil, že jeho vláda nebude podporovať žiadne vojny.
Odkaz Cyrila a Metoda
Posolstvo Cyrila a Metoda vníma predseda vlády ako obrovský dub, o ktorý sa máme oprieť a urobiť všetko pre to, aby nebol „nikdy skynožený“. Pripomenul, že odkazom na Veľkú Moravu v ústave Slovensko hovorí, aké náročné bolo zápasenie o štátnosť, svojbytnosť a aké hlboké historické korene mal tento súboj. Nebol to teda „lacný sentiment za históriou“.
Keď Cyril a Metod presadzovali zakotvenie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka, presadzovali to podľa Fica zbraňami múdrosti, zdravého rozumu, ľudskej dôstojnosti a spájania východu a západu. „Toto sú zbrane, ktoré formovali a formujú našu typickú slovenskú povahu a musíme byť na to maximálne hrdí,“ skonštatoval slovenský premiér.