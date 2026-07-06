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Zatvorili vám cez leto škôlku? Rodičia majú v júli na výber TOTO riešenie! ALE POZOR, v auguste príde zmena

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA - Prázdniny sú tu a stým aj starosti stoviek rodičov, ktorí musia vyriešiť, kam dajú počas zatvorených škôlok svoje deti. Štát na takéto prípady myslí a rodičom ponúka riešenie.

Sociálna poisťovňa informuje, že tí, ktorí sa potrebujú starať o škôlkarov, si môžu uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia materských škôl. "Poistenec má nárok na dávku ošetrovné v prípade, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa z dôvodu, že materská škola je počas obdobia školských prázdnin uzatvorená rozhodnutím príslušných orgánov (napr. zriaďovateľom)," uviedla poisťovňa.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že tlačivo pre uplatnenie si nároku na dávku v mesiaci júl 2026 je k dispozícii jej na webovej stránke.  V auguste sa bude tlačivo a postup žiadosti meniť, o čom bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať.

Postup podania žiadosti

Poistenec na žiadosti uvedie presný dátum odkedy – dokedy si uplatňuje nárok na dávku, meno a priezvisko dieťaťa, vypíše a podpíše vyhlásenie na zadnej strane. Žiadosť je potrebné predložiť na potvrdenie materskej škole, následne na potvrdenie zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca) a potom doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva nemocenské poistenie (teda pobočke podľa sídla zamestnávateľa).

Ako už upozornila poisťovňa vyššie, tento postup sa bude pri uzatvorení škôlky v mesiaci august 2026 meniť, o čom budú klientov včas informovať.

Iba jedenkrát počas prázdnin

Nárok na ošetrovné má poistenec v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní (nárok na ošetrovné z toho istého dôvodu vzniká iba raz a jednému poistencovi). To znamená, že rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa z vyššie uvedeného dôvodu počas jedného uzatvorenia škôlky iba raz.

V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného.

Ak dieťa ochorie

Naďalej zostáva možnosť využiť nárok na ošetrovné z dôvodu ochorenia dieťaťa – teda aj počas prázdnin a aj v prípade školákov, ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje ošetrovanie inou osobou (napr. rodičom). V takom prípade však tlačivo Žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a následne ho poistenec podpíše a potvrdí zamestnávateľ (ak ide o zamestnanca). "Nárok na dávku ošetrovné je aj v tomto prípade možný najviac na obdobie 14 kalendárnych dní. Od 1. augusta 2026 už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do eZdravia. Poistenec si podá žiadosť, ktorá bude dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne a potrebu ošetrovania si Sociálna poisťovňa overí z údajov potvrdených lekárom. O bližšom postupe budú poistenci včas informovaní," uviedla poisťovňa.

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