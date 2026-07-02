Minister Blanár ocení v piatok Slovákov žijúcich v zahraničí

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) sa v piatok 3. júla zúčastní na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Zahraničného výboru Národnej rady SR na Bratislavskom hrade. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
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„Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý si Slovenská republika každoročne pripomína 5. júla, je vyjadrením úcty a uznania našim krajanom vo svete za ich prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity, ako aj za rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a krajinami, v ktorých žijú,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie. Počas slávnostného podujatia budú udelené ocenenia MZVEZ SR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Celkovo si ocenenia prevezme osem osobností zo Slovenska i zo zahraničia.
MZVEZ SR dlhodobo podporuje rozvoj vzťahov so slovenskými komunitami v zahraničí, ktoré prispievajú k šíreniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií, ako aj k posilňovaniu dobrého mena SR vo svete.