Výročná porada veľvyslancov potvrdila smerovanie slovenskej diplomacie

BRATISLAVA - Slovenská diplomacia musí v súčasnom dynamickom medzinárodnom prostredí vystupovať ako dôveryhodný partner, dôsledne presadzovať národnoštátne záujmy a zároveň posilňovať ekonomický rozmer zahraničnej politiky. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) na záver výročnej porady vedúcich zastupiteľských úradov SR, ktorá sa konala od 29. júna do 1. júla v Bratislave za účasti 75 veľvyslancov pôsobiacich po celom svete. Informoval o tom vo štvrtok komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Jednou z hlavných tém rokovaní bola kandidatúra SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) na roky 2028 - 2029. Blanár zdôraznil, že Slovensko vstupuje do rozhodujúcej fázy kandidatúry ako krajina, ktorá si buduje postavenie spoľahlivého a rešpektovaného partnera. „Dostávame sa do finálnej fázy našej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. Chceme ju zvládnuť ako dôveryhodný partner, ktorý neočakáva podporu automaticky, ale váži si každého partnera, ktorý sa rozhodne Slovenskú republiku podporiť,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. V tejto súvislosti poukázal na intenzívny politický dialóg s partnermi v Ázii, Afrike či Latinskej Amerike, ktorý tvorí významnú časť prípravy kandidatúry.
Bezpečnostná situácia vo svete
Blanár tiež upozornil na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie vo svete a rastúci počet ozbrojených konfliktov, ktoré podľa neho potvrdzujú význam aktívneho multilaterálneho prístupu SR. Zároveň pripomenul, že slovenská diplomacia bude naďalej dôsledne presadzovať rešpektovanie medzinárodného práva, podporovať mierové riešenia konfliktov a posilňovať partnerstvá v rámci OSN i ďalších medzinárodných organizácií.
Časť rokovaní bola venovaná ekonomickej diplomacii a podpore slovenských podnikateľských subjektov na zahraničných trhoch. Blanár uviedol, že dobré politické vzťahy musia prinášať aj konkrétne hospodárske výsledky. „Ekonomická diplomacia je beh na dlhé trate. Kvalitné politické partnerstvo však musíme vedieť pretaviť do konkrétnej obchodnej spolupráce. Preto systematicky posilňujeme túto oblasť a chceme vytvárať našim ekonomickým diplomatom čo najlepšie podmienky na ich prácu,“ povedal.
Úlohy slovenských veľvyslancov
Zároveň vyzval veľvyslancov, aby aktívne komunikovali postoje SR voči zahraničným partnerom a dôsledne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky. Blanár ocenil aktivity všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh slovenskej diplomacie.
V rámci trojdňového programu na výročnej porade vystúpili predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši (Hlas-SD), ako aj podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák (Smer-SD). Vo svojich vystúpeniach sa venovali aktuálnym zahraničnopolitickým a bezpečnostným výzvam, postaveniu SR v medzinárodnom prostredí a prioritám slovenskej zahraničnej politiky. Na podujatí boli zároveň predstavené priority a program predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine, ktoré SR prevzala v stredu (1. 6.).