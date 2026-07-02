Andrej Kiska mal nehodu na bicykli! FOTO Vážne zranenie ruky: Exprezident opísal momenty hrôzy

BRATISLAVA - Exprezident Andrej Kiska mal nehodu na bicykli, po ktorej skončil s vážnym poranením ruky.
O úraze informoval Kiska na sociálnej sieti, pričom zo všetkého viní hlavne seba samého. "Aký stary, taký sprostý," nešetrí sa exprezident. "Nič iné ma nenapadlo povedať, keď som spadol z bicykla," uviedol s tým, že takúto chybu urobil už tretíkrát.
Tentokrát na lesnej ceste prechádzal z koľaje do koľaje. "V strede bola vyvýšená tráva, chvíľu predtým popršalo.... a potom to prišlo. Predné koleso sa podšmyklo a už som letel," opísal dramatické chvíle.
"Prvýkrát sa mi to stalo na Muráni – to som dopadol celkom dobre. Prekotúľal som sa cez chrbát. Druhýkrát v Rakúsku – to som zapikoval hlavou do protisvahu. Keby som nemal prilbu, neviem, ako by to dopadlo. No a tentokrát? Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore," uviedol.
Bývalý prezident poznamenal, že za hlúposť sa platí. "A tak si najbližšie týždne nezašportujem. Ešteže ten futbal je v televízii. Pekné leto, priatelia. A prosím, nerobte hlúposti ako ja a nepadajte," dodal.