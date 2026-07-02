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Slovensko sa ponorilo do smútku: Nečakane zomrel uznávaný textár Martin Sarvaš (†65)

Textár Martin Sarvaš v dokumentárom cykle Textári. Zobraziť galériu (12)
Textár Martin Sarvaš v dokumentárom cykle Textári. (Zdroj: STVR)
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BRATISLAVA - Tento svet navždy opustil Martin Sarvaš! Textár, producent, manažér, hudobník, moderátor, spevák, hudobný publicista a podnikateľ sa dožil 65 rokov.

Prijali sme smutnú správu o úmrtí textára Martina Sarvaša, zverejnilo Ministerstvo kultúry na sociálnej sieti. Významný slovenský textár opustil tento svet vo veku 65 rokov.

Martin Sarvaš patril k najvýraznejším autorom slovenských piesňových textov a výrazne ovplyvnil vývoj domácej rockovej a populárnej hudby. Písať začal už počas gymnázia. Jeho úplne prvý text vyšiel na singli skupiny YPS v roku 1982. Známy bol predovšetkým ako dvorný textár a prvý manažér legendárnej rockovej skupiny Tublatanka, ktorú sprevádzal v čase najväčšej slávy. Napísal texty pre najväčšie hity kapely, vrátane skladieb ako Pravda víťazí, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska, drž ma nad vodou či Vo veľkej škole dní.

Spolupracoval však aj s ďalšími významnými interpretmi ako Pavol Habera, Hex, Elán, Metalinda, Peter Lipa, Fermata či Laco Lučenič. Jeho tvorba bola charakteristická silnou poetikou, metaforami a schopnosťou prepájať spoločenské témy s osobným prežívaním a rockovou energiou. Svoju textársku tvorbu zosumarizoval v knihe s názvom Zatiaľ toľko.

Okrem textárskej práce sa venoval aj manažérskej a publicistickej činnosti, čím významne ovplyvnil slovenské hudobné prostredie. Slovenská kultúra stráca výraznú osobnosť, ktorej dielo zostáva trvalou súčasťou jej moderných dejín. Ministerstvo kultúry SR vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým, ktorí si jeho tvorbu obľúbili,uvádza Ministerstvo kultúry na sociálnej sieti.

Martin Sarvaš bol ženatý s manželkou Ivetou, s ktorou mal dcéru Andreu. Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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