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Zvrat v prípade Zsolta, ktorý jedol mŕtvoly: Pustili ho do domáceho väzenia BLÍZKO KOŠÍC! V obci zavládla panika

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(Zdroj: police.hu)
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BUDAPEŠŤ - Prípad, z ktorého naskakujú zimomriavky aj skúseným kriminalistom, otriasa susedným Maďarskom a jeho vyšetrovanie vedie priamo na Slovensko. Maďarská Národná kriminálna agentúra (KR NNI) zadržala tridsaťročného ošetrovateľa Zsolta. Muž sa vyšetrovateľom priznal ku kanibalizmu a k tomu, že pozostatky získaval nielen z nemocníc, ale aj z opustených cintorínov. Časť svojej bizarnej zbierky pritom podľa maďarských médií získal nelegálnym vykopávaním hrobov priamo na území Slovenska.

30-ročný Zsolt pracoval ako sanitár v Nemocnici milosrdných bratov v Budapešti. Podľa informácií maďarského denníka Blikk bol zadržaný priamo na ulici, keď odchádzal z bytu svojej priateľky. Polícia išla na istotu po tom, čo dostala oznámenie, že mladý muž doma skladuje časti ľudských tiel. Nasledovná domová prehliadka šokovala aj samotných policajtov. Kriminalisti v byte objavili a zaistili množstvo častí ľudských tiel – vrátane lebiek, kostí či dokonca preparovanú ľudskú tvár.

Zvrat v prípade Zsolta,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: police.hu)

Mladík sa k svojej desivej záľube otvorene priznal. Vyšetrovateľom uviedol, že ho časti ľudského tela nesmierne priťahovali a niektoré z nich mal údajne uvariť a skonzumovať. Vzbúril v sebe chorobnú vášeň – bol „nadšeným priaznivcom anatómie a patológie“, rád pitval zvieratá a vo vitríne si uchovával aj ľudské srdce, ktorého pôvod a charakter ešte preverujú znalci.

Žije len 10 kilometrov od našich hraníc

Hoci bol muž v Maďarsku bezprostredne po zadržaní vzatý do väzby, súd neskôr rozhodol, že stíhaný bude na slobode. Ako informuje SME, s monitorovacím elektronickým náramkom na tele bol umiestnený do domáceho väzenia v dome svojej matky v pohraničnom mestečku Gönc. To sa nachádza len približne tridsať kilometrov od Košíc a len desať kilometrov od slovenských hraníc.

Zvrat v prípade Zsolta,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: police.hu)

Rozhodnutie súdu nechať podozrivého z kanibalizmu bývať s vlastnou mamou vyvolalo v regióne obrovskú vlnu paniky. Situáciu musel upokojovať primátor mesta Gönc János Sivák, ktorý na sociálnej sieti potvrdil, že je v neustálom kontakte s políciou a elektronický monitoring spoľahlivo bráni podozrivému porušiť podmienky domáceho väzenia.

 
 

Slovenská polícia zatiaľ maďarského kanibala s konkrétnymi prípadmi na našom území oficiálne nespája a maďarská strana ju zatiaľ nepožiadala o súčinnosť. Košická policajná hovorkyňa Jana Illésová však pre Korzár potvrdila, že v regióne v júni zaznamenali hneď dva závažné prípady hanobenia hrobov. V Jasove pri Košiciach niekto zničil 22 náhrobkov. Oveľa desivejší prípad sa však odohral na mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou, kde doposiaľ neznámy páchateľ poškodil hrobovú obrubu, odsunul betónové panely, otvoril rakvu a ukradol z nej veci.

Viac o téme: HrobySlovenskoMaďarskoKanibal
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