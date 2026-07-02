AKTUÁLNE V Bratislave náhle uzatvárajú jeden z hlavných ťahov! Nečakané komplikácie, vodičov čaká PEKLO

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BRATISLAVA - Jeden z hlavných ťahov v Bratislave - most Apollo v smere do Petržalky - musia akútne uzavrieť.
"Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave upozorňujú vodičov na aktuálne dopravné obmedzenie. V súvislosti s uvoľneným portálom na moste Apollo, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka, je potrebné uzavrieť na nevyhnutne potrebný čas premávku na moste v smere do Petržalky," informuje polícia.
Vodičov vyzývajú, aby zvýšili svoju opatrnosť, na prejazd využili alternatívne trasy a aby sa riadili pokynmi policajných hliadok.