AKTUÁLNE V Bratislave náhle uzatvárajú jeden z hlavných ťahov! Nečakané komplikácie, vodičov čaká PEKLO

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(Zdroj: Topky)
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BRATISLAVA - Jeden z hlavných ťahov v Bratislave - most Apollo v smere do Petržalky - musia akútne uzavrieť.

"Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave upozorňujú vodičov na aktuálne dopravné obmedzenie. V súvislosti s uvoľneným portálom na moste Apollo, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka, je potrebné uzavrieť na nevyhnutne potrebný čas premávku na moste v smere do Petržalky," informuje polícia. 

Vodičov vyzývajú, aby zvýšili svoju opatrnosť, na prejazd využili alternatívne trasy a aby sa riadili pokynmi policajných hliadok.

 
 

 

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