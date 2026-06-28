Ďalší významný investor odchádza? Porsche chce presunúť výrobu svojho ikonického modelu do Nemecka

FRANKFURT NAD MOHANOM - Automobilka Porsche plánuje presunúť výrobu SUV Cayenne zo Slovenska do svojho závodu v nemeckom meste Lipsko, aby zvýšila využitie kapacít, uviedli v sobotu (27. 6.) noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Hovorca firmy Porsche sa k tejto správe odmietol vyjadriť. Pripomenul však nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa automobilky Michaela Leitersa, ktorý zdôraznil, že spoločnosť zostáva verná svojmu závodu v Lipsku a dodal, že firma musí prijať rozhodné opatrenia, aby zostala konkurencieschopná. Informuje agentúra Reuters.
Správa, že Porsche plánuje presun výroby SUV Cayenne z Bratislavy do Lipska, prišla deň po tom, ako nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin uviedol, že Volkswagen, ktorý je materskou firmou Porsche, uvažuje o zatvorení štyroch závodov v Nemecku a o redukcii počtu pracovných miest až o 100.000.
Podľa FAZ je presun výroby do Lipska podmienený tým, že zamestnanci tamojšieho závodu budú súhlasiť so znížením miezd. Zárobky na Slovensku sú totiž výrazne nižšie ako platy zamestnancov Porsche v Nemecku.
Návrh Porsche na presun výroby z Bratislavy do Lipska je podľa FAZ súčasťou širších opatrení na znižovanie nákladov v skupine Volkswagen. Plán prichádza po tom, ako sa automobilka Porsche rozhodla neobnoviť zmluvy s niekoľkými stovkami dočasných pracovníkov a do augusta chce zrušiť 200 pracovných miest prostredníctvom dohôd o dobrovoľnom odchode výmenou za odstupné.