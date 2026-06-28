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Natália Germani ohuruje v bikinách: Ešte viac ako VÔŇA MORA vás očarí krása jej tela!

Natália Germani v seriáli Vôňa mora Zobraziť galériu (20)
Natália Germani v seriáli Vôňa mora (Zdroj: TV JOJ)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Nielen dobrá herečka, ale aj krásna žena! Natália Germani po druhom pôrode poriadne zapracovala na svojej postave. A oplatilo sa! Keď v novom seriáli Vôňa mora vychádza z mora, môžete na nej oči nechať...

Začiatok leta patrí seriálovej novinke Vôňa mora. Divákov čaká príbeh veľvyslanca Martina Skalu (Marián Mitaš), ktorý sa ocitá v Tunise, kde sa podieľa na otvorení novej slovenskej ambasády. Do života mu vstúpi Lucia (Natália Germáni), majiteľka cestovnej agentúry, ktorá sa pohybuje medzi turistami, miestnymi obyvateľmi aj diplomatickým prostredím ambasády. Lucia je životaschopná mladá žena, ktorá miluje cestovanie, ľudí a život. A postupne zrejme aj veľvyslanca...

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Seriál Vôňa mora sa odohráva v exotickom prostredí Tuniska, čo pre Natáliu Germani nebolo úplne jednoduché. Čo ju však na spoluprácu oslsovilo, bol tím, atmosféra, cestovanie, kolegovia, dobrodružstvo. Romantický žáner som okrem toho netočila pomerne dlho, takže to bola pre mňa herecká výzva. Bola to perfektná výroba so skvelou pracovnou aj ľudskou atmosférou,“ zhodnotila herečka, ktorá stvárňuje Luciu Pokornú. Zároveň priznáva, že zladiť cestovanie a rodinu nebolo celkom jednoduché. Je to vždy tak trochu kombinatorika. Počas nakrúcania Vône mora to bolo ešte trochu náročnejšie kvôli najmladšiemu členovi rodiny. Plánovali sme to tak, aby malá bola aj so mnou a zároveň aby bolo o ňu postarané, keď pracujem. Striedali sme sa s manželom, niekedy bola so mnou celá rodina, inokedy je s deťmi on. Podľa toho, ako mal aj on prácu. V prvej etape tam boli aj moji rodičia a pomáhali mi,“ pochvaľuje si ústretový prístup produkcie Natália.


Malá mala v čase nakrúcania necelý rok, po prvý raz som bola bez nej osem dní. Prvý deň bol pre mňa zvláštny, potom som si zvykla – aj vďaka tomu, že z domu chodili samé pozitívne správy: že je usmiata, dobre spinká, má sa dobre. Boli sme v neustálom spojení, telefonovali sme si cez video a ja som sa tešila domov,“ priznala herečka, ktorá počas nakrúcania strávila zatiaľ najdhlší čase bez rodiny.

Čo však neujde divákovmu pozornému oku, je nielen herecký výkon Natálie, ale aj jej dokonalá postava. Mama dvoch detí sa dala veľmi rýchlo do formy a ohuruje hriešnym telom. Zábery, keď vychádza z mora, si budete púšťať dookola...
 

Natália Germani ohuruje v bikinách: Viac ako Vôňa mora vás očarí krása jej tela! (Zdroj: TV JOJ)

V seriáli majú výrazné úlohy aj Jana Labajová, Daniel Žulčák, Tomáš Mischura či Diana Ristová. Vôňa mora prinesie desať príbehov odohrávajúcich sa v exotickom Tunise, ktoré spája priestor novootvorenej slovenskej ambasády a jej zamestnancov. Každá epizóda funguje ako samostatný príbeh a divákom ponúkne dovolenkovú atmosféru, ktorú Slováci milujú a veľmi dobre poznajú. Vôňa mora prináša bezstarostný pocit leta a oddychu. Od 30. júna budú jednotlivé epizódy postupne pribúdať exkluzívne na platforme Joj Play.

 

Viac o téme: TV JOJSeriálNatália GermaniVoňa mora
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