Natália Germani ohuruje v bikinách: Ešte viac ako VÔŇA MORA vás očarí krása jej tela!

BRATISLAVA - Nielen dobrá herečka, ale aj krásna žena! Natália Germani po druhom pôrode poriadne zapracovala na svojej postave. A oplatilo sa! Keď v novom seriáli Vôňa mora vychádza z mora, môžete na nej oči nechať...
Začiatok leta patrí seriálovej novinke Vôňa mora. Divákov čaká príbeh veľvyslanca Martina Skalu (Marián Mitaš), ktorý sa ocitá v Tunise, kde sa podieľa na otvorení novej slovenskej ambasády. Do života mu vstúpi Lucia (Natália Germáni), majiteľka cestovnej agentúry, ktorá sa pohybuje medzi turistami, miestnymi obyvateľmi aj diplomatickým prostredím ambasády. Lucia je životaschopná mladá žena, ktorá miluje cestovanie, ľudí a život. A postupne zrejme aj veľvyslanca...
Natalia Germani žije na striedačku tu aj v Amerike: Jedna vec zo Slovenska s ňou putuje po celom svete!
„Malá mala v čase nakrúcania necelý rok, po prvý raz som bola bez nej osem dní. Prvý deň bol pre mňa zvláštny, potom som si zvykla – aj vďaka tomu, že z domu chodili samé pozitívne správy: že je usmiata, dobre spinká, má sa dobre. Boli sme v neustálom spojení, telefonovali sme si cez video a ja som sa tešila domov,“ priznala herečka, ktorá počas nakrúcania strávila zatiaľ najdhlší čase bez rodiny.
Čo však neujde divákovmu pozornému oku, je nielen herecký výkon Natálie, ale aj jej dokonalá postava. Mama dvoch detí sa dala veľmi rýchlo do formy a ohuruje hriešnym telom. Zábery, keď vychádza z mora, si budete púšťať dookola...
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V seriáli majú výrazné úlohy aj Jana Labajová, Daniel Žulčák, Tomáš Mischura či Diana Ristová. Vôňa mora prinesie desať príbehov odohrávajúcich sa v exotickom Tunise, ktoré spája priestor novootvorenej slovenskej ambasády a jej zamestnancov. Každá epizóda funguje ako samostatný príbeh a divákom ponúkne dovolenkovú atmosféru, ktorú Slováci milujú a veľmi dobre poznajú. Vôňa mora prináša bezstarostný pocit leta a oddychu. Od 30. júna budú jednotlivé epizódy postupne pribúdať exkluzívne na platforme Joj Play.