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Jiří Krampol stále nemá pokoj! Ani rok po smrti nie je dedičstvo uzavreté: Záhada závete

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(Zdroj: TV Barrandov)
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PRAHA – Jiří Krampol zomrel takmer pred rokom, ale dedičstvo stále nie je vysporiadané. Aj keď sa zdalo, že situácia je jasná, všetko je zahalené záhadou.

Herec a moderátor Jiří Krampol zomrel 26. júla vo veku 87 rokov. Hoci častokrát hovoril o smrti, pripravený na ňu vlastne nebol. Aspoň čo sa týka závetu. S najbližšou rodinou dobré vzťahy nemal a túto problematiku nevyriešil ani závetom. Ten totiž nestihol dopísať. „Jirka neurobil žiadne strategické rozhodnutie a závet do konca nedotiahol,“ povedal pred časom podľa Blesk.cz Krampolov manažér Miloš Schmiedberger. „Keď sme pred rokom či dvomi riešili závet, Jirka ho nedotiahol do konca. Neviem prečo, skrátka z toho zišlo. Takže netuším, ako to dopadne,“ pokračoval Schmiedberger.

Napriek sláve a zárobkom žil posledné roky v malom opatrovateľskom byte, s pár osobnými vecami a spomienkami. Po smrti manželky Hanky (†59) zostal sám, viac ako rodina mu pomáhali priatelia a kolegovia. Jeho biologickí synovia Tomáš a Jiří z prvých dvoch manželstiev s hercom v kontakte neboli, nemali žiaden vzťah a ani jeden z nich nenosí priezvisko Krampol. Treba však povedať, že hoci s biologickými synmi dobrý vzťah nemal, vyženení synovia Martin a Peter, ktorí prijali jeho priezvisko, s ním boli až do jeho konca.

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Keďže Krampol závet nenapísal, vstúpila do hry súdom určená notárka, ktorá sa snažila dohľadať zákonných dedičov a zistiť pomery v rodine ohľadom dedičstva. Biologickí synovia dediť nemôžu, keďže si ich osvojili náhradní otcovia. Zdalo sa teda, že všetko zdedí nevlastný syn Martin (od tretej Krampolovej ženy), ale ukázalo sa, že ani to nie je isté. Podľa zistení eXtra.cz sa totiž pred časom začalo hovoriť o tom, že možno existujú ešte nejakí Kramplovi blízki a priami príbuzní na Kladensku. A tak môže ešte dôjsť k zvratu.

Ani po takmer roku tak otázka dedičstva nie je uzavretá a dedičské konanie stále trvá. A to nie je veľmi obvyklé. „Posledné informácie od pani notárky asi týždeň staré sú, že to stále ešte nie je uzavreté. Pretože som bol organizátor pohrebu, zo zákona vraj informujú ako prvého mňa,“ povedal pre eXtra.cz blízky priateľ Krampola z jeho posledných rokov Tomáš Zajíc alias Teniskožrút.

O veľmi veľkú pozostalosť ale aj tak nejde. Jiří Krampol zomrel bez nehnuteľnosti a bez úspor. „Naozaj som zarobil dosť peňazí, to priznávam. Ale do hrobu si ich nevezmem. V podstate som všetko investoval do cestovania. Boli sme hádam všade, kde sa len dá predstaviť. O peniaze človek môže prísť, ale zážitky mi už nikdy nikto nevezme,“ povedal Krampol pre eXtra.cz. A nepopieral ani to, že si žil na vysokej nohe. „Žil som ako v rozprávke. A tiež som veľa míňal. Ostatne, aj manželka Hanička. Státisíce lietali vzduchom,“ dodal.

Krampol mal maximálne pár stoviek tisíc na bankovom účte, nehnuteľnosť na Okoři dávno predal a peniaze minul alebo mu iní pomohli ich minúť. Cenné môžu byť skôr veci z jeho bytu, predmety osobnej potreby, fotografie, prsteň, hodinky a náramky, ktoré mal vždy na sebe. Avšak to, čo nazbieral za svoj bohatý a plodný život, má skôr citovú ako finančnú hodnotu.

Viac o téme: Jiří KrampolDedičstvo
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