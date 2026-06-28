BRUTÁLNA BITKA na pláži: Mladík uštedril dievčaťu (13) ranu do tváre a zlomil jej nos! Problémom bolo ležadlo

COSTA BRAVA – Dovolenka v rezorte sa zmenila v priebehu jedného okamihu. Na jednej z pláží sa rozpútala veľká bitka, pričom medzi obeťami boli aj malé deti. Najväčšie zranenie pritom utrpela dievčina, ktorá skončila so zlomeným nosom. Pri odhalení problému budete len krútiť hlavami.
Na pobreží Costa Brava pri hoteli Santa Susanna v španielsku došlo v stredu 24. júna k brutálnej bitke. Od jedného z bazénov sa začali náhle ozývať výkriky a plač. Desiatky dovolenkárov bolo ihneď v strehu a snažili sa pomôcť. Informuje o tom The Sun.
Obeťou malo byť dievča v zelených bikinách, ktoré si obsadilo ležadlo. Problém bol však v tom, že to miesto patrilo členovi miestneho klanu. Strhla sa bitka a dievča dostalo niekoľko veľmi silných úderov.
Keď zasiahlo viac turistov, bitka sa skončila. Dievča bolo vo veľmi zlom stave. Po celej tvári jej stekala krv. Záchranná služba je ihneď previezla do nemocnice. Očití svedkovia z miesta činu tvrdili, že to vyzeralo ako "teroristický útok".
"Nesnažili sa jej vysvetliť, že to miesto patrí niekomu inému. Ani ju nepožiadali, aby odišla preč. Jeden mladík ju hneď surovo napadol. Neskôr mu išli na pomoc aj ďalší, no v tom okamihu sa k bazénu nahrnuli dovolenkári," hovorí jeden zo svedkov.
Personál sa bál útočníkov vysťahovať
Keď vypukol chaos, všade lietali poháre. Matky kričali na svoje deti, aby rýchlo vyšli z bazéna. Niekto dokonca zavolal políciu. Chaos mala spôsobiť istá španielska rómska rodina, no personál hotela sa jej príliš bál, aby ju následne odsťahoval.
Po ošetrení dostala zranená Britka aj jej rodina náhradné bývanie v inom hoteli. Hostia v hoteli Santa Susanna sa od vypuknutia bitky obávajú o svoju bezpečnosť. Veľmi nevychádzajú a radšej zostávajú na izbách.
"Pripomínalo to bitku v salóne, ale namiesto opilcov sa bili rodiny. Dievča odviedli. Z nosa jej tieklo veľa krvi. Len chvíľu pred bitkou odpaľovali ohňostroje, preto si mnohí mysleli, že ide o teroristický útok," hovorí ďalší svedok.
Ďalšie zranenia
Zranenia utrpeli aj ďalšie dievčatá, zrejme kamarátky napadnutej. Mali rezné rany, odreniny a monokle pod oboma očami.
Niektoré španielske rezorty sa snažia zastaviť každoročný zhon o rezerváciu ležadiel. Aby sa predišlo sporom, hotely zavádzajú systémy "nálepiek" – ktoré pridávajú časovač na neobsadené ležadlá. Pre každý platia časové limity.