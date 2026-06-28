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DRÁMA v lietadle: Starší muž obsadil sedadlo dievčaťu (10), jeho argumenty všetkých ZASKOČILI

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

JAMAJKA – Skúsenosť ako zo zlého sna. Presne to zažila ako dieža istá migrantka v USA, ktorá odišla z rodnej Jamajky ešte ako dieťa. Bola sama a vystrašená, no pán v lietadle top len celé zhoršil. Začal sa s ňou hádať o sedadlo.

Nemenovaná migrantka v USA, ktorá priletela ešte ako dieža z Jamajky, si spomína na tento let veľmi dobre. Ako uvádza na Reddite, cituje Mirror, mala len 10 rokov a prvýkrát opustila svoju vlasť. Stará mama jej teda kúpila miesto hneď pri okne, aby sa nebála. Všetko ale skomplikoval starší pán.

"Z troch sedačiek v rade bola stredná prázdna a v uličke sedel nespokojný postarší muž. Chcel si so mnou vymeniť miesto, lebo údajne nič cez okno nesledujem, takže mi môže byť jedno, kde sedím. Ja som nesúhlasila a on pokračoval." 

Príchod z toalety 

Zlom nastal, keď dievča potrebovalo ísť na toaletu. Keď sa z nej vrátilo, muž sedel na jej mieste pri okne. Zavolala teda letušku. Muž sa začal sťažovať, že "je to len dieťa a aj tak sa nepozerá von oknom". 

DRÁMA v lietadle: Starší
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Letuška po skontrolovaní oboch leteniek oboch potvrdila, že dievča má miestenku. Muž teda miesto opustil a začal sa hádať s personálom. Dokonca dostal ponuku, že ho môžu presadiť, no spočiatku nechcel ani to. Napokon sa podvolil a počas zvyšku letu sedel v inom rade. 

"Nikdy nezabudnem na cudzinca, ktorý si len tak nárokoval na sedadlo, za ktoré moja stará mama priplatila, ani na jeho neadekvátne správanie počas letu," dodala na záver. 

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