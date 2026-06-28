Trápenie Boeingu NEPRESTÁVA: Európsky výrobca ho opäť ukážkovo POTOPILǃ

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Air France Airbus A320 Zobraziť galériu (2)
Air France Airbus A320 (Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)
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BRATISLAVA - Airbus potvrdil svoju pozíciu lídra najpredávanejšieho modelu A320 na svete. Aktualizácia objednávok za máj potvrdila prekročenie objednávok nad 20 000.

Úspech je o to významnejší, pretože rodina A320 predstavuje v súčasnosti viac ako tri štvrtiny celosvetových objednávok. Tieto predaje spolu tvoria 20 169 lietadiel, čo je exkluzívne číslo pre jeden model lietadla. Objednávky tvorili chrbticu 379 žiadostí, ktoré zahŕňali i 150 strojov A220 pre spoločnosť AirAsia.

Najvýznamnejším zákazníkom je China Southern, ktorá si objednala 102 lietadiel vrátane 79 kusov A321neo. Ide o upevnenie pozície Airbusu v Číne, čo demonštruje atraktivitu A321neo, ktorý v krajine mnohé spoločnosti preferujú. Prekvapením je naopak Xiamen Airlines, ktorá mala dobrý biznis s Boeingom. Avšak, v poslednej dobe prejavila záujem o európskeho výrobcu, s ktorým spoločnosť uzatvorila záväzok na dodávky Airbusu A321.

Kto vlastní najväčší počet lietadiel z rodiny A320?

Na vrchole rebríčka je IndiGo, ktorá od roku 2023 objednala viac ako 500 lietadiel, čo je najväčšia kúpna zmluva v komerčnom letectve. Okrem indického dopravcu je A320 obľúbená aj u AirAsia, easyJet, ale aj tradičných spoločností ako Lufthansa či Delta Airlines.

Air France Airbus A320
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Air France Airbus A320  (Zdroj: TASR/AP Photo/Armando Franca)

Popularitu však čoraz viac získava práve Airbus A321 s počtom 9500 celkových objednávok. Z toho samotný model A321neo obdržal 7739 žiadostí, čo z neho robí najobľúbenejší variant úzkotrupých lietadiel.

Úspešný únik pre Boeingom

V boji s priamym konkurentom uspel Airbus, ktorý má takmer o 3000 objednávok viac. Celkový počet žiadostí na Boeing 737 je 17 336 kusov svojho populárneho stroja. Inak povedané, Boeing 737 od svojho uvedenia na trh zaznamenal 280 objednávok ročne, kým Airbus A320 až 480 lietadiel. Prelom v súperení nastal po roku 2020, kedy si Airbus zarezervoval 4875 objednávok na A320, čo predstavuje štvrtinu všetkých dovtedy dodaných kusov daného modelu.

Napokon výzve, ktorej Airbus čelí, nie je tvorba dopytu. Airbus si vybudoval výbornú pozíciu pred Boeingom a otázne je, či sa mu podarí úspech udržať. Medzi obmedzenia patrí nedostatok motorov či úzke miesta na výrobu, ktoré tento cieľ môžu veľmi jednoducho zastaviť.

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