Nedeľa28. jún 2026, meniny má Beáta, zajtra Peter, Pavol, Petra

Meg Ryan predáva vilu za takmer 14 miliónov eur: Mega luxus a... Túto vychytávku nemá nikto!

Meg Ryan Zobraziť galériu (17)
Meg Ryan (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

HAMPTONS - Hollywoodska hviezda Meg Ryan opäť mieša karty na realitnom trhu. Herečka sa rozhodla predať svoju luxusnú vilu v prestížnej lokalite Bridgehampton v Hamptons len dva roky po jej kúpe. Ak nájde kupca za požadovanú cenu, na obchode môže zarobiť približne 1,75 milióna dolárov.

Meg Ryan si nehnuteľnosť v exkluzívnej časti Bridgehampton South kúpila v roku 2024 za 13,5 milióna dolárov. Teraz ju ponúka na predaj za 15,25 milióna dolárov, hoci v nej strávila len krátky čas. Luxusný dom stojí na pozemku s rozlohou približne 1,5 akra a patrí medzi najvyhľadávanejšie adresy v Hamptons – len kúsok od oceánu, centra mestečka aj vychýrených reštaurácií.

Vila bola postavená v roku 2016 a ponúka všetko, čo sa od sídla hollywoodskej hviezdy očakáva. Nájdete v nej 5 spální, 5 krbov, veľkú kuchyňu s mramorovým ostrovčekom, knižnicu, fitness miestnosť, hosťovský apartmán aj hlavnú spálňu s vlastnou terasou a parnou sprchou. Vonku nechýba vyhrievaný bazén, krytá veranda s krbom ani dokonale upravená záhrada, ktorá zabezpečuje maximálne súkromie. Dom je vybavený geotermálnym vykurovaním a chladením aj bezpečnostným systémom pre celý pozemok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meg Ryan pritom nie je známa len ako kráľovná romantických komédií, ale aj ako vášnivá milovníčka rekonštrukcií. V minulosti priznala, že prerábanie domov je jej veľkou záľubou. „Milujem rekonštrukcie. Pri herectve máte len zriedka všetko vo svojich rukách, ale pri zariaďovaní domu môžem pretaviť svoju vlastnú víziu do reality,“ povedala v jednom z rozhovorov pre Architectural Digest. Aj preto za sebou má už viacero úspešných realitných projektov vrátane luxusných nehnuteľností v New Yorku či kalifornskom Montecite.

Prečo sa herečka rozhodla zbaviť tejto výnimočnej nehnuteľnosti už po dvoch rokoch, zatiaľ neprezradila. Isté však je, že ak sa vila predá za požadovanú sumu, Ryan si pripíše ďalší úspešný realitný obchod. Zdá sa totiž, že okrem filmových hitov má mimoriadny cit aj pre luxusné nehnuteľnosti, ktoré dokáže vyberať, zveľaďovať a následne výhodne predať.

Viac o téme: VilaLuxusné sídloHamptonsMeg RyanSprcha pre psa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ostro kritizovanú Snehulienku vyzliekli
Ostro kritizovanú Snehulienku vyzliekli horúčavy: FOTO v bikinách... To je bohyňa!
Zahraniční prominenti
George Clooney a Amal
Problémy v raji? Amal prezradila, prečo oľutovala, že sa vydala za Georgea Clooneyho!
Zahraniční prominenti
Jej orgazmus sa zapísal
Jej orgazmus sa zapísal do dejín! Takto sa PO ROKOCH zmenili hviezdy kultovej komédie
novinky.sk
FOTO Z hviezdnej Meg Ryan
Z hviezdnej Meg Ryan (61) je vyšponovaná UMELINA: Och, na NAJNOVŠÍCH FOTKÁCH ju nespoznáte!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Muž sa bránil, že je vraj občanom Československa a tým pádom ho nemôžu len tak zatknúť a ani na nič vyzývať
Muž sa bránil, že je vraj občanom Československa a tým pádom ho nemôžu len tak zatknúť a ani na nič vyzývať
Správy
Rozchod s Romanom ju zmenil: Hágerová našla liek na boľavú dušu, no najväčším úspechom je čosi iné
Rozchod s Romanom ju zmenil: Hágerová našla liek na boľavú dušu, no najväčším úspechom je čosi iné
Prominenti
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Prominenti

Domáce správy

Dramatická noc v Trebišove:
Dramatická noc v Trebišove: Požiar plavárne spôsobil elektrický skúter
Domáce
Ryanair prestáva rodičom účtovať
Ryanair prestáva rodičom účtovať poplatky za povinnú rezerváciu miesta s deťmi
dromedar.sk
Drogy skrývali v lese,
Drogy skrývali v lese, aj tak ich odhalili: Polícia v Trnave chytila dve dílerky
Domáce
Tragické dni na slovenských jazerách: Od piatku zomrelo už osem ľudí, polícia varuje pred rizikami
Tragické dni na slovenských jazerách: Od piatku zomrelo už osem ľudí, polícia varuje pred rizikami
Regióny

Zahraničné

Horúčavy nemajú absolútne žiadne
Horúčavy nemajú absolútne žiadne zľutovanie: Manžel MINISTERKY je po kúpaní v jazere nezvestný!
Zahraničné
aktualizované Obrovské NEŠŤASTIE: Po nehode
Obrovské NEŠŤASTIE: Po nehode lietadla zomrelo 11 ľudí, na miesto smeruje minister!
Zahraničné
Šiítski Moslimovia držia v
Irán sa pripravuje na pohreb Chameneího: Očakávajú miliónové davy
Zahraničné
Sprava minister zahraničných vecí
Kto povedie Česko na summit NATO? Macinka v tom má jasno
Zahraničné

Prominenti

Meg Ryan
Meg Ryan predáva vilu za takmer 14 miliónov eur: Mega luxus a... Túto vychytávku nemá nikto!
Zahraniční prominenti
Jiří Krampol stále nemá
Jiří Krampol stále nemá pokoj! Ani rok po smrti nie je dedičstvo uzavreté: Záhada závete
Domáci prominenti
Otvorenie leta s Oriflame,
Rozchod s Romanom ju zmenil: Hágerová našla liek na boľavú dušu, no najväčším úspechom je čosi iné
Domáci prominenti
Ostro kritizovanú Snehulienku vyzliekli
Ostro kritizovanú Snehulienku vyzliekli horúčavy: FOTO v bikinách... To je bohyňa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mercedes-Benz oslavuje storočnicu: Ako
Mercedes-Benz oslavuje storočnicu: Ako sa zrodila automobilová legenda?
Zaujímavosti
Vyzerá ako stredoveký hrad,
Vyzerá ako stredoveký hrad, no pravda o ňom šokuje: Pierrefonds preslávili aj obľúbení Návštevníci
dromedar.sk
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Veterinári varujú pred častou chybou pri ochladzovaní psov počas horúčav
Zaujímavosti
Máte záhradu otočenú na
Máte záhradu otočenú na sever? Týchto 7 lacných trikov ju rozžiari aj bez priameho slnka
Zaujímavosti

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Nie je úver ako úver: Viete, že úrok môže aj klesať?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Wayne Rooney po neuznanom góle zúril: VAR ničí hru, zbavte sa ho!
MS VO FUTBALE 2026 Wayne Rooney po neuznanom góle zúril: VAR ničí hru, zbavte sa ho!
MS vo futbale
Motoristická šou neďaleko od našich hraníc: ONLINE prenos z Veľkej ceny Rakúska F1
Motoristická šou neďaleko od našich hraníc: ONLINE prenos z Veľkej ceny Rakúska F1
Formula 1
MS VO FUTBALE 2026 Akoby toho nemali dosť: Zdrvený Uruguaj pocítil komplikácie aj pri odchode z MS
MS VO FUTBALE 2026 Akoby toho nemali dosť: Zdrvený Uruguaj pocítil komplikácie aj pri odchode z MS
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Takmer oslepol, na MS dal gólov ako Kane: Emotívny príbeh hrdinu DR Kongo
MS VO FUTBALE 2026 Takmer oslepol, na MS dal gólov ako Kane: Emotívny príbeh hrdinu DR Kongo
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Mzda
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Rady a tipy

Technológie

Zem asi prežije smrť Slnka. S nami to však také ružové nebude, vedci ukázali, aký osud nás čaká
Zem asi prežije smrť Slnka. S nami to však také ružové nebude, vedci ukázali, aký osud nás čaká
Veda a výskum
India mení tanky T-72 na robotov. Až 2 500 strojov môže dostať druhý život
India mení tanky T-72 na robotov. Až 2 500 strojov môže dostať druhý život
Výzbroj a zbrane
Brána do pekla alebo ovládanie mysle? Toto je 9 najlepších tech konšpirácií, ktoré poznáme
Brána do pekla alebo ovládanie mysle? Toto je 9 najlepších tech konšpirácií, ktoré poznáme
Bulvár
VIDEO: Ukrajina prvýkrát ukázala vlastnú kĺzavú bombu v boji. MiG-29 ňou zasiahol ruské zákopy priamo na fronte
VIDEO: Ukrajina prvýkrát ukázala vlastnú kĺzavú bombu v boji. MiG-29 ňou zasiahol ruské zákopy priamo na fronte
Armádne technológie

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo

Pre kutilov

Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Outfity z festivalu Ženy Víno Funk: Štýlová Monika Szabó, originálna Barbora Brušková a ďalšie
Slovenské celebrity
Outfity z festivalu Ženy Víno Funk: Štýlová Monika Szabó, originálna Barbora Brušková a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Horúčavy nemajú absolútne žiadne
Zahraničné
Horúčavy nemajú absolútne žiadne zľutovanie: Manžel MINISTERKY je po kúpaní v jazere nezvestný!
TROPICKÝ ONLINE Tragédie pribúdajú
Domáce
TROPICKÝ ONLINE Tragédie pribúdajú alarmujúcim tempom: Dve utopené osoby len v priebehu PÁR MINÚT!
Obrovské NEŠŤASTIE: Po nehode
Zahraničné
Obrovské NEŠŤASTIE: Po nehode lietadla zomrelo 11 ľudí, na miesto smeruje minister!
Ľudia majú zákony NA
Zahraničné
Ľudia majú zákony NA HÁKU: Šokujúce VIDEO z Tatier, partia sa veselo oddávala radovánkam v rybníku!

Ďalšie zo Zoznamu