Meg Ryan predáva vilu za takmer 14 miliónov eur: Mega luxus a... Túto vychytávku nemá nikto!

HAMPTONS - Hollywoodska hviezda Meg Ryan opäť mieša karty na realitnom trhu. Herečka sa rozhodla predať svoju luxusnú vilu v prestížnej lokalite Bridgehampton v Hamptons len dva roky po jej kúpe. Ak nájde kupca za požadovanú cenu, na obchode môže zarobiť približne 1,75 milióna dolárov.
Meg Ryan si nehnuteľnosť v exkluzívnej časti Bridgehampton South kúpila v roku 2024 za 13,5 milióna dolárov. Teraz ju ponúka na predaj za 15,25 milióna dolárov, hoci v nej strávila len krátky čas. Luxusný dom stojí na pozemku s rozlohou približne 1,5 akra a patrí medzi najvyhľadávanejšie adresy v Hamptons – len kúsok od oceánu, centra mestečka aj vychýrených reštaurácií.
Vila bola postavená v roku 2016 a ponúka všetko, čo sa od sídla hollywoodskej hviezdy očakáva. Nájdete v nej 5 spální, 5 krbov, veľkú kuchyňu s mramorovým ostrovčekom, knižnicu, fitness miestnosť, hosťovský apartmán aj hlavnú spálňu s vlastnou terasou a parnou sprchou. Vonku nechýba vyhrievaný bazén, krytá veranda s krbom ani dokonale upravená záhrada, ktorá zabezpečuje maximálne súkromie. Dom je vybavený geotermálnym vykurovaním a chladením aj bezpečnostným systémom pre celý pozemok.
Meg Ryan pritom nie je známa len ako kráľovná romantických komédií, ale aj ako vášnivá milovníčka rekonštrukcií. V minulosti priznala, že prerábanie domov je jej veľkou záľubou. „Milujem rekonštrukcie. Pri herectve máte len zriedka všetko vo svojich rukách, ale pri zariaďovaní domu môžem pretaviť svoju vlastnú víziu do reality,“ povedala v jednom z rozhovorov pre Architectural Digest. Aj preto za sebou má už viacero úspešných realitných projektov vrátane luxusných nehnuteľností v New Yorku či kalifornskom Montecite.
Prečo sa herečka rozhodla zbaviť tejto výnimočnej nehnuteľnosti už po dvoch rokoch, zatiaľ neprezradila. Isté však je, že ak sa vila predá za požadovanú sumu, Ryan si pripíše ďalší úspešný realitný obchod. Zdá sa totiž, že okrem filmových hitov má mimoriadny cit aj pre luxusné nehnuteľnosti, ktoré dokáže vyberať, zveľaďovať a následne výhodne predať.
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