Tvrdá rana v regióne: ZÁVOD oznámil koniec, prepustí všetkých zamestnancov! VYJADRENIE spoločnosti

KEŽMAROK - Spoločnosť Mubea Automotive Slovakia oznámila, že do konca roka ukončí výrobu stabilizačných tyčí vo svojom závode v Kežmarku. O prácu má prísť 123 zamestnancov, čo je pre región s vysokou nezamestnanosťou tvrdá rana. Firma 19. júna nahlásila hromadné prepúšťanie na Úrad práce v Kežmarku a prví pracovníci majú odísť už v júli.
Vyjadrenie spoločnosti, prečo pobočka končí
V oficiálnom stanovisku, ktorú spoločnosť poskytla pre redakciu Topky.sk, uvádza, že rozhodnutie je dôsledkom dlhodobého poklesu európskeho trhu so stabilizačnými tyčami. "Investičné rozhodnutie v roku 2018 bolo založené na očakávaní udržateľného rastu európskeho trhu so stabilizačnými tyčami ako komponentmi podvozkov v automobilovom priemysle. V tejto súvislosti spoločnosť Mubea investovala do závodu v Kežmarku s plánom vybudovať dodatočnú kapacitu popri svojom hlavnom závode v Amurriu v Španielsku a zabezpečiť tak ďalší rast trhu. Toto očakávanie sa nenaplnilo," tvrdí spoločnosť.
Firma uvádza, že od roku 2019 trh klesol a stabilizoval sa na výrazne nižšej úrovni, pričom závod v Kežmarku nikdy nedosiahol plánovanú výrobnú kapacitu a pokračujúce prevádzka dvoch európskych závodov už nie je ekonomicky udržateľná. Konsolidácia výroby na jednom mieste je preto podľa spoločnosti nevyhnutná na zabezpečenie budúcej životaschopnosti obchodnej jednotky.
"Spoločnosť Mubea už v ranom štádiu skúmala rôzne možnosti ďalšieho zvýšenia využitia kapacity v závode v Kežmarku. Patrili sem úvahy o umiestnení ďalších produktov a projektov z rôznych obchodných jednotiek. Tieto prístupy však nebolo možné realizovať," vysvetľuje Mubea.
V súčasnosti sa podľa jej slov skúmajú ďalšie možnosti pre daný závod, ako napríklad modely spolupráce s inými spoločnosťami a možnosť predaja závodu. Či a do akej miery z týchto možností vyplynú životaschopné perspektívy, je v súčasnosti stále otázne. "Keďže zníženie počtu zamestnancov je bez ohľadu na toto úsilie nevyhnutné, vedenie sa cítilo nútené informovať 16. júna 2026 zástupcov zamestnancov a zamestnancov a začať konzultačný proces," uvádza spoločnosť s tým, že poločnosť 19. júna 2026 oznámila na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku hromadné prepúšťanie.
Zamestnanci preto hovoria o šoku, neistote a obavách z budúcnosti. „Boli sme prekvapení, veď materská firma má dobré čísla vo svojich pobočkách po svete. Prví majú odísť v júli,“ uviedol pre denník Korzár jeden z nich, ktorý si neprial byť menovaný. Podľa neho nie je atmosféra v závode najlepšia. „Nálada v práci je mizerná, lebo v Kežmarku ani v blízkej Starej Ľubovni robota nie je takmer žiadna. Pravdepodobne pre drvivú väčšinu zamestnancov to bude veľmi náročné,“ dodal. Anita Fáková z odborového zväzu KOVO potvrdila, že podnik avizoval prepúšťanie zamestnancov svojej prevádzky s tým, že bude postupne ukončovať výrobu a prepúšťať svojich zamestnancov v niekoľkých etapách.
Podporné opatrenia
Kežmarok a okolie dlhodobo patria medzi regióny s najnižšou ponukou pracovných miest. Pre mnohých zamestnancov môže byť strata práce existenčným problémom. Pre zamestnancov, ktorých sa prepúšťanie dotkne, preto mala firma podľa vlastných slov pripraviť viacero podporných opatrení.
Mubea uvádza, že každému pracovníkovi ponúkne možnosť prestupu do iných pobočiek spoločnosti v Európe aj vo svete. Zároveň poskytne podporu pri hľadaní nového zamestnania, vrátane profesionálnych služieb zameraných na prípravu na pracovný pohovor a školení, ktoré majú ľuďom pomôcť zvládnuť túto náročnú situáciu.
S vedením zamestnancov firma rokovala aj o sociálnom balíčku, ktorý má presiahnuť zákonné minimum. Tieto rokovania sa skončili 18. júna 2026 a podrobnosti boli finalizované v úzkej spolupráci so zástupcami zamestnancov. Spoločnosť zároveň deklaruje, že bude priebežne informovať o ďalšom postupe a komunikovať so zamestnancami aj ich zástupcami.