Mercedes-Benz oslavuje storočnicu: Ako sa zrodila automobilová legenda?

BRATISLAVA - Ikonická trojcípa hviezda v objatí vavrínového venca patrí medzi najznámejšie firemné logá na svete. Symbolizuje značku, ktorá stála pri zrode automobilizmu a počas svojej existencie neustále definovala kurz tohto priemyslu. V nedeľu 28. júna uplynie presne 100 rokov od formálneho založenia spoločnosti Mercedes-Benz.
Hoci sa samotná značka Mercedes-Benz zrodila v roku 1926, jej korene siahajú o štyri desaťročia hlbšie - do čias, keď myšlienka „koča bez koní“ vyvolávala skôr pobavenie ako obdiv. Príbeh automobilizmu sa začal písať 29. januára 1886, keď nemecký inžinier Carl Benz podal patentovú prihlášku na svoj „motorový vozík poháňaný plynovým motorom“ (Benz Patent-Motorwagen). Tento moment sa dnes všeobecne považuje za zrod automobilu.
Bertha Benzová
Kľúčovou postavou raného vývoja však bola aj Bertha Benzová. Kým jej manžel čelil počiatočnej skepse verejnosti, Bertha preukázala mimoriadnu odvahu a vizionárstvo. V auguste 1888 bez vedomia manžela posadila do motorovej trojkolky svojich dvoch synov, Eugena a Richarda, a vydala sa na 106-kilometrovú cestu z Mannheimu do Pforzheimu.
Išlo o prvú diaľkovú trasu
Išlo o prvú diaľkovú trasu automobilom v histórii. Trvala viac ako 12 hodín a Bertha počas nej musela riešiť viaceré technické problémy. Upchatý karburátor vyčistila ihlicou z klobúka, dochádzajúce palivo (ligroín) „dotankovala“ v lekárni vo Wieslochu (ktorá sa tak stala prvou čerpacou stanicou na svete). Jej odvážna jazda nielenže dokázala praktickú využiteľnosť automobilu, ale priniesla Benzovi aj prvý skutočný komerčný úspech.
Carl Benz svoju firmu Benz & Cie. založil už v roku 1883
Carl Benz svoju firmu Benz & Cie. založil už v roku 1883. Takmer paralelne s ním rozvíjal svoju spoločnosť aj Gottlieb Daimler. Krátko nato zostrojil svoj prvý štvorkolesový motorový koč. Oba podniky sa v nasledujúcich desaťročiach stali najvýznamnejšími nemeckými výrobcami automobilov. Po prvej svetovej vojne sa však Nemecko ocitlo v hlbokej ekonomickej kríze. Vysoká inflácia a klesajúci dopyt po luxusnom tovare prinútili dovtedajších konkurentov hľadať cesty k prežitiu.
V roku 1924 uzavreli dohodu
V roku 1924 uzavreli Benz & Cie. a Daimler-Motoren-Gesellschaft dohodu o spoločných záujmoch, ktorá vyústila 28. júna 1926 do ich oficiálneho spojenia a vzniku spoločnosti Daimler-Benz AG - a s ňou aj legendárnej značky Mercedes-Benz. Nové logo spojilo trojcípu hviezdu spoločnosti Daimler s vavrínovým vencom spoločnosti Benz. Prvé spoločné modely mali premiéru už koncom roka 1926 na Berlínskom autosalóne.
Počas nasledujúceho storočia sa Mercedes-Benz stal synonymom pre inovácie, bezpečnosť a luxus. Automobilka si v týchto kategóriách pripísala desiatky prvenstiev, ktoré sa neskôr stali štandardom pre celý priemysel. Už v roku 1959 predstavila takzvané „krídlové“ sedany (séria W 111) - ako prvé na svete využívali bezpečnostnú karosériu s deformačnými zónami. Išlo o vynález maďarského inžiniera Bélu Barényiho, ktorý je považovaný za „otca pasívnej bezpečnosti“ v automobilovom priemysle. V roku 1978 automobilka ako prvá zaviedla do sériovej výroby protiblokovací brzdový systém (ABS) v triede S a v roku 1995 nasledoval elektronický stabilizačný program (ESP).
Značka sa preslávila aj ikonickým dizajnom
Značka sa preslávila aj ikonickým dizajnom. Model 300 SL „Gullwing“ z roku 1954 s charakteristickými dohora vyklápacími dverami (tzv. gullwing) dodnes patrí medzi najžiadanejšie zberateľské kúsky. Dôkazom jeho hodnoty je aj fakt, že v roku 2022 bol pretekársky špeciál Mercedes-Benz 300 SLR „Uhlenhaut Coupé“ z roku 1955 vydražený za rekordných 135 miliónov eur, čím sa stal najdrahším automobilom, aký bol kedy predaný na aukcii. Storočnica tejto značky (1926 - 2026) sa prelína aj so 140. výročím vynálezu automobilu. Mercedes-Benz vstupuje do tohto dvojitého jubilejného roka s najväčšou produktovou ponukou vo svojej histórii. V priebehu tohto a budúceho roka plánuje predstaviť viac ako 40 nových modelov, čím koncern reaguje na dynamické zmeny v automobilovom priemysle.
Aj Mercedes-Benz čelí výzvam
Podobne ako ostatní tradiční výrobcovia, aj Mercedes-Benz čelí výzvam spojeným s prechodom na elektromobilitu. Automobilka pôvodne plánovala dosiahnuť 50-percentný podiel elektrifikovaných vozidiel do roku 2025, no pre pomalší rast dopytu na globálnych trhoch musela svoje ciele revidovať a termín posunúť na rok 2030. Napriek tomu spoločnosť masívne investuje do vývoja batérií a elektrických platforiem. Okrem elektromobility sa Mercedes-Benz sústreďuje aj na autonómne riadenie a umelú inteligenciu. V nových modeloch triedy CLA nasadzuje systém MB.DRIVE ASSIST PRO, ktorý prináša pokročilú úroveň autonómneho riadenia (SAE Level 2) aj do hustej mestskej premávky.
Keď Carl Benz a Gottlieb Daimler pred 140 rokmi postavili prvé motorové vozidlá, zmenili spôsob, akým sa ľudstvo pohybuje. Keď sa ich spoločnosti spojili do značky Mercedes-Benz, vytvorili koncern, ktorý prežil vojnu, ekonomické krízy, aj technologické revolúcie. V súčasnosti, na prahu éry elektrických a autonómnych vozidiel, táto storočná značka naďalej patrí medzi svetových lídrov prémiového segmentu a dokazuje, že vie nielen prispôsobovať sa, ale aj aktívne formovať budúcnosť mobility.