Šok na východe: KONIEC známej spoločnosti! O prácu má prísť všetkých 120 zamestnancov

KEŽMAROK - Nemecká spoločnosť Mubea vyrábajúca komponenty do áut zatvára svoj závod v Kežmarku. O prácu príde všetkých 120 zamestnancov.
Informuje o tom denník Korzár. Spoločnosť závod otvorila len v roku 2020, v tom čase sľubovala, že prácu v ňom nájde okolo 500 ľudí. Po šiestich rokoch na východe končí, zamestnancov má prepustiť postupne do konca roka. „Boli sme prekvapení, veď materská firma má dobré čísla vo svojich pobočkách po svete. Prví majú odísť v júli. Bude im ešte plynúť výpovedná lehota, prípadne dostaneme odstupné,“ cituje denník zamestnanca, ktorý si neželal byť menovaný. Nálada vo firme je podľa jeho slov mizerná. V regióne je pracovných príležitostí málo.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok od začiatku roka 2026 nahlásené hromadné prepúšťanie. Pri zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva 100 až 299 zamestnancov, ide o hromadné prepúšťanie však iba v prípade, ak v priebehu 30 dní prepustí aspoň 10 percent zamestnancov.
Spoločnosť Mubea na otázky neodpovedala. Anita Fáková z odborového zväzu KOVO však informáciu o prepúšťaní potvrdila. Podnik avizoval prepúšťanie zamestnancov svojej prevádzky s tým, že bude postupne ukončovať výrobu a prepúšťať svojich zamestnancov v niekoľkých etapách.